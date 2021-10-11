Госкино должно вернуть Netflix 550 тысяч евро: что известно об украинской системе кэш-рибейтов
Источник:24 канал
"Последний наёмник" стал первым фильмом, который Netflix снимал в Украине. Компания потратила в Украине 3,5 миллиона на съемки и еще около 800 тысяч евро на проживание и питание актеров. Теперь получить 25 % компенсации. В декабре 2020 года Netflix подал заявку на выплаты, но до сих пор ничего не получил от Украины.
Большая часть съемок проходила в Киеве летом 2020 года. На большие экраны лента вышла 30 июля 2021. Ленту посмотрели более 40 миллионов раз. При этом компания Netflix обеспокоена неуплатой со стороны Украины, хотя самыми съемками в Киеве довольна.
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Мы пять лет доказывали рынку, что снимать в Украине можно и нужно,
– говорит гендиректор Star Media Ольга Пантелеймонова.
По словам вице-президента Star Media Юрия Артеменко, это первый опыт работы стримингу в Украине.
Какую систему кэш-рибейтов предлагает Украина
В октябре 2019 Украина узаконила кэш-рибейты – возмещение производственных затрат иностранным продюсерам. Студии снимают в Украине кино, а государство возвращает им часть потраченных денег.
Для кинокомпаний кэш-рибейт – важный элемент бизнес-плана, говорит Пантелеймонова. По информации Forbes, компания может брать кредиты на производство и быть уверенной, что в конце съемок у нее будут деньги, чтобы расплатиться с банками. После принятия закона Украины появилась в списке стран, готовых работать с иностранными продюсерами.
По оценке Американской ассоциации кинокомпаний, объем мирового рынка кинопроизводства в 2019 году превысил 100 миллиардов долларов. В 2020 году только Netflix потратил на производство фильмов 118 миллиардов долларов.
"После завершения съемок иностранная компания должна подать заявку в Госкино на возмещение средств. В государственных аудиторов есть полтора месяца на проверку производственных затрат, а в Госкино – еще 40 дней, чтобы проверить картину на соответствие критериям культурного теста и принять решение о выплате. Производитель может рассчитывать на компенсацию 25% расходов, если съемки в Украине продолжались определенное количество дней, было использовано украинские локации и павильоны, привлекались украинские актеры и специалисты. Дополнительно можно получить 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме. После этого государство в течение трех месяцев перечислить деньги", – пишет Forbes.
По словам директора Украинского киноакадемии Анны Мачух, есть страны, где ставка 30% и выше, но этого достаточно, чтобы заинтересовать крупные компании.Интересно. Выплат от Украины ждут еще три французских проекты от Apple Tree Vision: сериал о космосе "Инфинити", вторая часть комедии "Блестящие креветки" и историческая драма о еврейское местечко перед началом войны "ШТТЛ".
Что известно о фильме "Последний наёмник" с Ван Даммом
В подборке Netflix "10 лучших и самых популярных фильмов" лента "Последний наемник" занимает первое место. И все потому, что фильм собрал наибольшее количество просмотров в мире, в частности, во Франции, Германии и Украины.
По сюжету главный герой Ван Дам, экс агент французской секретной службы, должен забыть о свой якобы спокойный пенсионный возраст и срочно вернуться во Францию. Ведь там живет его сын, которого обвиняют в незаконной торговле оружием и наркотиками. Ван Дамм имеет не только спасти сына, но и "решить" запутанную историю политических интриг в стране.
"Последний наемник" 2021: смотрите видео
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Интересные факты о съемках фильма в Киеве
Съемочный процесс проходил в двух киевских гостиницах Premier Palace и Fairmont, на улице Константиновской, в ночном клубе Tootsie и других местах города. Ведь эти места больше всего имеют сходство с Парижем. Специально для съемок "Последнего наемника" магазин "Сильпо" на улице Ярославской 56А переименовали в Votre Marche.
Я помню наше общение с Netflix в апреле – мае 2020-го в Zoom, тогда мало кто верил, что это возможно. По сюжету, все действия в картине происходят во Франции, но почти все это снято в Украине,
– комментирует Влад Ряшин, один из создателей Apple Tree Vision, президент Star Media.
Съемки фильма "Последний наемник" в Киеве / Фото Кинориум
Большая часть съемок проходила в Киеве летом 2020 года. Кстати, съемками занималась украинская команда.
В Украине мы открыли для себя очень профессиональный ресурс технических сотрудников. В результате и мы, и Netflix довольны сотрудничеством,
– отмечает продюсер и соучредитель компании Apple Tree Vision Жан-Шарль Леви.
Большинство отзывов к фильму положительные. В частности, The LA Times утверждает, что сюжет идет полным ходом, а юмор – одна из сильных сторон фильма.