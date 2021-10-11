Большая часть съемок проходила в Киеве летом 2020 года. На большие экраны лента вышла 30 июля 2021. Ленту посмотрели более 40 миллионов раз. При этом компания Netflix обеспокоена неуплатой со стороны Украины, хотя самыми съемками в Киеве довольна.

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Мы пять лет доказывали рынку, что снимать в Украине можно и нужно,

– говорит гендиректор Star Media Ольга Пантелеймонова.

По словам вице-президента Star Media Юрия Артеменко, это первый опыт работы стримингу в Украине.

Какую систему кэш-рибейтов предлагает Украина В октябре 2019 Украина узаконила кэш-рибейты – возмещение производственных затрат иностранным продюсерам. Студии снимают в Украине кино, а государство возвращает им часть потраченных денег.

Для кинокомпаний кэш-рибейт – важный элемент бизнес-плана, говорит Пантелеймонова. По информации Forbes , компания может брать кредиты на производство и быть уверенной, что в конце съемок у нее будут деньги, чтобы расплатиться с банками. После принятия закона Украины появилась в списке стран, готовых работать с иностранными продюсерами.

По оценке Американской ассоциации кинокомпаний, объем мирового рынка кинопроизводства в 2019 году превысил 100 миллиардов долларов . В 2020 году только Netflix потратил на производство фильмов 118 миллиардов долларов.

"После завершения съемок иностранная компания должна подать заявку в Госкино на возмещение средств. В государственных аудиторов есть полтора месяца на проверку производственных затрат, а в Госкино – еще 40 дней, чтобы проверить картину на соответствие критериям культурного теста и принять решение о выплате. Производитель может рассчитывать на компенсацию 25% расходов , если съемки в Украине продолжались определенное количество дней, было использовано украинские локации и павильоны, привлекались украинские актеры и специалисты. Дополнительно можно получить 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме. После этого государство в течение трех месяцев перечислить деньги", – пишет Forbes.

По словам директора Украинского киноакадемии Анны Мачух , есть страны, где ставка 30% и выше, но этого достаточно, чтобы заинтересовать крупные компании.

Интересно. Выплат от Украины ждут еще три французских проекты от Apple Tree Vision: сериал о космосе "Инфинити", вторая часть комедии "Блестящие креветки" и историческая драма о еврейское местечко перед началом войны "ШТТЛ".

Что известно о фильме "Последний на ё мник" с Ван Даммом

В подборке Netflix "10 лучших и самых популярных фильмов" лента "Последний наемник" занимает первое место. И все потому, что фильм собрал наибольшее количество просмотров в мире, в частности, во Франции, Германии и Украины.

По сюжету главный герой Ван Дам, экс агент французской секретной службы, должен забыть о свой якобы спокойный пенсионный возраст и срочно вернуться во Францию. Ведь там живет его сын, которого обвиняют в незаконной торговле оружием и наркотиками. Ван Дамм имеет не только спасти сына, но и "решить" запутанную историю политических интриг в стране.

"Последний наемник" 2021: смотрите видео

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Интересные факты о съемках фильма в Киеве

Съемочный процесс проходил в двух киевских гостиницах Premier Palace и Fairmont, на улице Константиновской, в ночном клубе Tootsie и других местах города. Ведь эти места больше всего имеют сходство с Парижем. Специально для съемок "Последнего наемника" магазин "Сильпо" на улице Ярославской 56А переименовали в Votre Marche.

Я помню наше общение с Netflix в апреле – мае 2020-го в Zoom, тогда мало кто верил, что это возможно. По сюжету, все действия в картине происходят во Франции, но почти все это снято в Украине,

– комментирует Влад Ряшин, один из создателей Apple Tree Vision, президент Star Media.



Съемки фильма "Последний наемник" в Киеве / Фото Кинориум

Большая часть съемок проходила в Киеве летом 2020 года. Кстати, съемками занималась украинская команда.

В Украине мы открыли для себя очень профессиональный ресурс технических сотрудников. В результате и мы, и Netflix довольны сотрудничеством,

– отмечает продюсер и соучредитель компании Apple Tree Vision Жан-Шарль Леви.

Большинство отзывов к фильму положительные. В частности, The LA Times утверждает, что сюжет идет полным ходом, а юмор – одна из сильных сторон фильма.