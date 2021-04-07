Верховный суд США постановил, что Google не нарушала закон об авторском праве – такой иск подала компания Oracle еще в 2010 году. Говорилось об использовании API Java при разработке Android.

Решение суда

В решении суда указано, что Google использовала разработки в рамках положений о добросовестном использовании. Добавили, что это предусмотрено законодательством об авторском праве.

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В суде сказали, что Google скопировала API для повторной реализации пользовательского интерфейса. Компания взяла только то, что нужно для использования в новой и преобразованной программе.

Это доброкачественная практика,

– отметили в решении суда.

Иск Oracle против Google: главное