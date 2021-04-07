История, которая длилась 10 лет: Google выиграла суд против Oracle
Верховный суд США постановил, что Google не нарушала закон об авторском праве – такой иск подала компания Oracle еще в 2010 году. Говорилось об использовании API Java при разработке Android.
Источник:The Verge
Решение суда
В решении суда указано, что Google использовала разработки в рамках положений о добросовестном использовании. Добавили, что это предусмотрено законодательством об авторском праве.
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В суде сказали, что Google скопировала API для повторной реализации пользовательского интерфейса. Компания взяла только то, что нужно для использования в новой и преобразованной программе.
Это доброкачественная практика,
– отметили в решении суда.
Иск Oracle против Google: главное
- Компания Oracle подала иск против Google еще в 2010 году. Она обвинила конкурентов в незаконном использовании Java.
- Oracle требовала, чтобы Google выплатила от 2,1 до 6,1 миллиарда долларов. Когда суд длился уже достаточно долго, Oracle снизила сумму до 1 миллиарда.
- Однако такое требование было не последним. Уже в конце марта 2016 года Oracle повысила сумму до 9,3 миллиарда долларов.
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