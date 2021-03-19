Компания Google планирует потратить более 7 миллиардов долларов в недвижимость в США. Такие планы у нее на 2021. Главная цель – расширить офисы и центры обработки данных в 19 штатах.

Таким образом Google сможет создать не менее 10 тысяч рабочих мест с полной занятостью. Известно, что 1 миллиард долларов сконцентрируют именно на Калифорнии.

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Гендиректор Google Сундар Пичай объяснил, что для компании важным является то, чтобы работники могли лично общаться для совместной работы и создать сообщество. Он назвал это "важной частью будущего компании".

Мы продолжаем вкладывать значительные средства в наши офисы по всей стране,

– заверил Пичай.

Что было накануне

В 2020 году материнская компания Google Alphabet приостановила свои расходы на недвижимость. Причиной стала именно пандемия COVID-19. Тогда впервые в истории компании снизился годовой доход Google.

К слову. Компания Google приняла решение о том, что с 1 июня 2021 года начнет удерживать налоги с дохода от просмотров. Подробнее об этом – в материале Бизнес 24.