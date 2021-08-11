Компании Кремниевой долины, которые стремятся вернуть работников в офисы, экспериментируют с системами оплаты труда. Такие Техногиганты, как Microsoft, Facebook и Twitter, уже ввели меньшие зарплаты для сотрудников, проживающих в "более дешевых" регионах США.

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Инициатива Google

Новый инструмент от Google определяет, как изменится зарплата работника, если тот решит работать полностью удаленно или же переедет в другой населенный пункт или штат. Так, из-за смены локации работники теперь могут потерять от 5 до 15% своего стабильного ежемесячного дохода.

В то же время такие компании как Reddit и Zillow заявили, что продолжат платить одинаковую зарплату своим работникам независимо от того, где они живут, и не разделяют решение Google.

Реакция сотрудников

Работники компании тоже неоднозначно восприняли нововведения Gooogle. Сотрудник, который решил на постоянной основе работать удаленно, так как в офис ему приходилось добираться целых два часа, возмущен.

Лишь недавно меня повысили благодаря успехам на работе, а сейчас хотят забрать 10% моей новой зарплаты. В таком случае я буду получать те же деньги, что и до новой должности – теперь не вижу смысла в моих стараниях,

– комментирует работник.

К слову, эксперты утверждают, что новая система оплаты труда Google может стать причиной массовых судебных исков. Если работники не дают письменного согласия на снижение зарплаты, то это является прямым нарушением условий трудового договора со стороны компании.