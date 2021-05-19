Новая операционная система для смарт-часов была анонсирована на конференции для разработчиков Google I/O . Она будет иметь обновленный внешний вид и новые возможности, включая пошаговые инструкции Google Maps, Google Pay и функцию Google Music на устройстве.

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Привлечение Samsung для дальнейшего развития WearOS может оказаться огромным преимуществом для Google , поскольку эта компания уже выпустила ряд успешных наручных устройств. Технологии и устройства Samsung являются первоклассными, с привлекательным дизайном и уникальными интерфейсами, такими как поворотный циферблат часов, который позволяет управлять функциями на экране.

Конкурент Apple Watch

Объединение усилий компаний может оказаться особенно полезным для создания настоящего конкурента от Apple – Apple Watch. На протяжении многих лет усилия Google в области смарт-часов не увенчались успехом, несмотря на то, что, по данным Google, в мире насчитывается 3 миллиарда активных Android-устройств.

Apple, тем временем удалось стать мировым лидером в области смарт-часов. По данным Counterpoint Research , компания контролирует 40% мирового рынка смарт-часов. У ближайшего конкурента Apple – компании Samsung этот показатель лишь 10%. Именно поэтому Google и Samsung решили работать вместе, чтобы попытаться потеснить производителя iPhone на рынке смарт-часов.

В Google также сообщили, что функции смарт-часов Fitbit по отслеживанию состояния здоровья и "on-wrist celebrations" в ближайшее время будут переведены на WearOS.

Смарт-часы Fitbit от Google / Фото Thewearify

Google завершила поглощение компании Fitbit за 2,1 миллиарда долларов в январе. Приобретение производителя фитнес-браслетов имеет большое значение для Google, ведь благодаря этому компания может сделать смарт-часы Google настоящими конкурентами Apple Watch, которые отлично зарекомендовали себя как инструмент для отслеживания состояния здоровья.

Фитнес и отслеживание здоровья: главные тренды рынка смарт-часов

В декабре прошлого года Apple осуществила мощный шаг в фитнес-пространство , запустив программы тренировок Apple Fitness + для Apple Watch. Fitbit предлагает аналогичные функции, включая программы тренировок и отслеживания состояния здоровья.

Apple Fitness +: новый мотивационный фитнес-сервис Apple Watch / Фото Apple

Фитнес – одна из важнейших функций современных смарт-часов, и если Google сможет правильно использовать впечатляющий набор фитнес-функций Fitbit, это может стать первой серьезной угрозой для Apple Watch.