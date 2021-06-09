Google реструктурирует свой облачный бизнес: ряд должностей устранят

Техногигант Google решил осуществить внутреннюю реструктуризацию своей облачной группы. К сожалению, это будет причиной устранения ряда должностей. Однако компания заверила, что людей не будут увольнять. . .

Реструктуризировать облачный бизнес решили тогда, когда руководителем облачного подразделения стал Томас Куриан. Он уже провел ряд изменений в компании.

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В частности, эти изменения также касались численности персонала. Руководство уверено в том, что организационные изменения нескольких команд улучшат способ продвижения на рынке, сотрудничество и взаимодействие с клиентами во всех отраслях по всему миру

Мы приняли сложное, но необходимое решение сообщить небольшое количество работников о том, что их должности будут отменены,

– заявил один из представителей компании.

Цель реструктуризации

В СМИ сообщили, что в первую очередь реструктуризация направлена ​​на переориентацию на международные рынки. Изменения почувствуют примерно 50 сотрудников. Сама же компания не рассказала деталей и не сказала, сколько человек хотят уволить. В то же время Google заявила, что этим людям найдут "новые роли в компании".

Генеральный директор Google Cloud Томас Куриан заявил, что стратегия нацелена на 5 частей: