Google реструктурирует свой облачный бизнес: ряд должностей устранят

9 июня 2021 , 15:55
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Источник:

CNBC

Техногигант Google решил осуществить внутреннюю реструктуризацию своей облачной группы. К сожалению, это будет причиной устранения ряда должностей. Однако компания заверила, что людей не будут увольнять. . .

Реструктуризировать облачный бизнес решили тогда, когда руководителем облачного подразделения стал Томас Куриан. Он уже провел ряд изменений в компании.

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В частности, эти изменения также касались численности персонала. Руководство уверено в том, что организационные изменения нескольких команд улучшат способ продвижения на рынке, сотрудничество и взаимодействие с клиентами во всех отраслях по всему миру

Мы приняли сложное, но необходимое решение сообщить небольшое количество работников о том, что их должности будут отменены,
– заявил один из представителей компании.

Цель реструктуризации

В СМИ сообщили, что в первую очередь реструктуризация направлена ​​на переориентацию на международные рынки. Изменения почувствуют примерно 50 сотрудников. Сама же компания не рассказала деталей и не сказала, сколько человек хотят уволить. В то же время Google заявила, что этим людям найдут "новые роли в компании".

Генеральный директор Google Cloud Томас Куриан заявил, что стратегия нацелена на 5 частей:

  • розничная торговля;
  • здравоохранение;
  • финансовые услуги;
  • СМИ и развлечения;
  • производство.
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Автор: Тетяна Пасічник