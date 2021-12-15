Сначала невакцинированных сотрудников планируют отправлять в неоплачиваемые отпуска , а затем они будут терять свои должности. В письме Google говорится, что все работники должны были до 3 декабря сообщить компанию о своем статусе вакцинации и загрузить документы, подтверждающие прививку или медицинские противопоказания . Однако до сих пор не все сотрудники это сделали.

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Политика вакцинации Google

Google предупредила, что сначала начнет связываться с сотрудниками, не предоставившими свой статус, не прошедшими вакцинацию и чьи медицинские противопоказания не подтвердились.

Всех, кто не выполнит правила компании касательно вакцинации до 18 января, отправят в оплачиваемый отпуск на 30 дней. После этого начнется неоплачиваемый отпуск сроком до 6 месяцев, который будет заканчиваться окончательным увольнением .

Стратегия Google соответствует указу Администрации президента США Джо Байдена, призывающему компании со 100 и больше сотрудниками обеспечить полную вакцинацию или регулярное тестирование работников до 18 января.

Хотя указ Администрации в ноябре приостановил Федеральный суд, Google не отступила от корпоративного плана, касающегося вакцинации более 150 тысяч сотрудников .

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Вместе с тем компания заявила, что невакцинированные сотрудники могут претендовать на должности, не противоречащие указу президента, а также отправить запрос на освобождение от обязательной прививки в связи с религиозными убеждениями или медицинскими противопоказаниями.

К слову, несколько сотен сотрудников компании протестуют против таких правил – они подписали и обнародовали соответствующий манифест.

В 2022 году Google планирует постепенно возвращать работников в офисы. Сотрудникам на должностях, выходящих за рамки распоряжения Администрации, компания позволит дистанционно работать на постоянной основе.