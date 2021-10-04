В Google Pay больше не будет поддержки мобильного банкинга

Plex-счета, которые были внедрения в ноябре 2019 года, больше не будут использовать. Компания отказалась от своего проекта.

Несмотря на перспективы на рынке, из-за срыва дедлайнов и уход из компании автора проекту Цезаря Сенгупта, – Google заморозила свои электронные счета. Вопреки этому в список ожидания Plex записались 400 тисяч человек.

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Пользователи цифрового кошелька Google Pay могли подписаться на расширенные текущие счета и дебетовые карты в нескольких больших и малых финучреждений, в частности Citigroup и Стэнфордский Федеральный кредитный союз. Эта услуга должна синхронизироваться с Google Pay.

В то же время в Citigroup сообщили, что банк имеет целью другие счета потенциальным клиентам, которые подписались на лист ожидания Plex. Компания также сообщила, что искать решение этой проблемы другим путем.

Мы обновляем наш подход, чтобы сосредоточиться прежде всего на предоставлении цифровых возможностей для банков и других поставщиков финуслуг, а не на том, чтобы выступать в качестве поставщика этих услуг,

– сказал представитель в ответ на запрос AFP.



Счета Plex / Фото Gadgets 360