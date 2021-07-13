В обнародованном 13 июля 2021 решении французского регулятора, Google обязали подать издателям и информационным агентствам, права которых защищает регулятор, предложения о вознаграждениях за текущее использование их защищенного контента.

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Если Google не сделает этого в течение двух месяцев, то компании грозит ежедневный штраф в размере 900 тысяч евро за каждый день задержки – а это более 1 миллиона долларов.

Причина конфликта Google и государственного регулятора Франции

После тщательного расследования французский регулятор установил, что Google не выполнил несколько судебных запретов, вынесенных в апреле 2020 года.

В частности речь идет о том, что переговоры Google с издателями и информационными агентствами нельзя считать проведенными добросовестно. Ведь Google требовал, чтобы обсуждение обязательно проходили в контексте нового партнерства под названием Publisher Curated News, которое включало новую услугу под названием Showcase.

При этом Google отказался от конкретного обсуждения вопроса о вознаграждении за текущее использование контента, защищенного смежными правами, о чем его неоднократно просили информационные агентства.

Google также необоснованно ограничил сферу переговоров, отказавшись включить контент новостных агентств – например, изображения – в обсуждение.

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Почему Франция так жестко отреагировала

Для европейского правового поля, невыполнение судебных запретов, само по себе является деянием, имеющим высокий уровень наказуемости и считается серьезным правонарушением.

Если регулятор устанавливает обязательства для компании, то они должно скрупулезно выполняться как по духу, так и по букве закона. В этом случае, к сожалению, этого не произошло,

– пояснила жесткое решение глава антимонопольного органа Изабель де Сильва.

По мнению французского регулятора, подобное поведение Google является частью продуманной и систематической стратегии несоблюдения судебных ограничений. А действия компании направлены на глобальную общемировую стратегию избегания или максимального ограничения выплаты правообладателям и издателям надлежащих авторских вознаграждений.

В Украине Google также штрафуют

В апреле этого года Google за непредставление в установленный срок информации по требованию Антимонопольного комитета Украины, было оштрафовано на 1 миллион гривен.