Офис Google продолжает свою работу. Но компания уже трудится над тем, чтобы перевезти команду в другие страны.

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Негласный вывоз работников

Google начал втихаря перевозить своих работников из Москвы в другие страны. Куда именно – не сообщается, представитель компании отказался от комментариев.

Также источник компании сообщил, что Google уже вывез работников из киевского офиса. В столице Украины работало около 50 человек.

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