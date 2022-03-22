Офис Google продолжает свою работу. Но компания уже трудится над тем, чтобы перевезти команду в другие страны.
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Негласный вывоз работников
Google начал втихаря перевозить своих работников из Москвы в другие страны. Куда именно – не сообщается, представитель компании отказался от комментариев.
Также источник компании сообщил, что Google уже вывез работников из киевского офиса. В столице Украины работало около 50 человек.
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