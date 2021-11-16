Google инвестирует рекордную сумму денег в Австралию: что компания будет развивать
Источник:BBC
Google заявила, что инвестирует в Австралию 1 миллиард австралийских долларов (около 740 миллионов долларов США) в течение следующих пяти лет. Сейчас это самая большая инвестиция технологического гиганта в конкретную страну.
Деньги используют для создания исследовательского центра, увеличения мощностей облачных сервисов и финансирования партнерских отношений с местными организациями. Ожидается, что подобная инициатива компании создаст в Австралии 6 тысяч новых рабочих мест.
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Почему это важно
На презентации будущих планов в Сиднее главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи заявил, что Австралия может возглавить следующую мировую волну инноваций и стать двигателем качественного прогресса. По словам руководителя, строительство Tech Central, многомиллионного хаба в центре Сиднея, начнется в следующем году, а завершится в 2026.
В презентации компании принял участие премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который очень обрадовался планам Google:
Решение Google имеет серьезные преимущества для австралийских предприятий, поскольку нам нужно постепенно восстанавливаться (после пандемии COVID-19 – ред. 24 канал),
– подчеркнул Скотт Моррисон.
Google планирует сотрудничать с местными организациями, в частности с австралийским научным агентством Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO).
Кроме того, компания пообещала финансово поддерживать технологические стартапы внутри страны. По подсчетам инвесторов, инвестиции Google помогут реализовать около 4 тысяч инновационных идей.
Власти континентальной страны не скрывают амбиций и называют решение Google важным шагом к достижению цели Сиднея стать "Кремниевой долиной Южного полушария".