Деньги используют для создания исследовательского центра , увеличения мощностей облачных сервисов и финансирования партнерских отношений с местными организациями. Ожидается, что подобная инициатива компании создаст в Австралии 6 тысяч новых рабочих мест .

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Почему это важно

На презентации будущих планов в Сиднее главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи заявил, что Австралия может возглавить следующую мировую волну инноваций и стать двигателем качественного прогресса. По словам руководителя, строительство Tech Central, многомиллионного хаба в центре Сиднея, начнется в следующем году, а завершится в 2026.

В презентации компании принял участие премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который очень обрадовался планам Google:

Решение Google имеет серьезные преимущества для австралийских предприятий, поскольку нам нужно постепенно восстанавливаться (после пандемии COVID-19 – ред. 24 канал),

– подчеркнул Скотт Моррисон.

Google планирует сотрудничать с местными организациями , в частности с австралийским научным агентством Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO).

Кроме того, компания пообещала финансово поддерживать технологические стартапы внутри страны. По подсчетам инвесторов, инвестиции Google помогут реализовать около 4 тысяч инновационных идей .