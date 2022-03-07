Google будет использовать офисы в Польше для помощи украинским беженцам

Google будет использовать свои офисные помещения в Польше и будет предлагать другие ресурсы украинским беженцам.

Компания будет использовать свой Startups Campus в Варшаве как место для местных неправительственных организаций для предоставления юридических и психологических услуг беженцам.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

На прошлой неделе компания Google пообещала помощь в размере 25 миллионов долларов, в том числе 10 миллионов для местных организаций, помогающих украинским беженцам в Польше.

Поскольку потребности пострадавших от войны изменяются, мы будем искать другие способы помочь,

– говорится в прессрелизе компании.

Как мировые компании поддерживают украинских беженцев

Airbnb пообещала разместить 100 тысяч украинских беженцев;

Uber предложил бесплатные поездки между украинско-польской границей.

Напомним, что около 300 мировых компаний вышли из российского рынка.

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