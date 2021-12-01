В июне 2021 года президент подписал закон , вводящий налог на добавленную стоимость на онлайн-услуги, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям. По новым правилам электронные услуги облагаются НДС в размере 20%.

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Кто будет платить больше

С целью выполнения этих правил Google будет взимать 20% НДС со своих сервисов в Украине. Повышение стоимости касается только тех услуг, которые предоставляются физическим лицам. Для компаний и предпринимателей с бизнес-аккаунтами ничего не изменится.

На выполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимать 20% НДС с цифровых сервисов для индивидуальных пользователей и предпринимателей, которые не зарегистрированы как бизнесы,

– говорится в письме компании.

Вместе с тем Google советует обратиться к бухгалтерам или налоговым советникам, если у пользователя возникли какие-либо вопросы относительно этого изменения.