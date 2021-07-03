Во второй четверти 2021 года компания Toyota продала 688 813 автомобилей, превысив продажи GM в количестве 688 236 автомобилей. Ожидается, что Toyota закрепит статус самого продаваемого автопроизводителя в Америке.

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Как Toyota удалось стать лидером продаж

В этом году автомобильные гиганты пережили потрясение, вызванное глобальным дефицитом микросхем, который существенно препятствовал производству. Японские производители, в частности Toyota, смогли преодолеть кризис быстрее и лучше, чем их американские конкуренты.

Они как будто преодолели гравитацию! Мы анализировали, что в Toyota были очень малые запасы комплектующих, но их продажи, на удивление, продержались очень хорошо,

– комментирует успех компании экономист Cox Automotive Чарли Чесбруг.

Единственная возможность, что Toyota не закрепит свой статус лидера, это показатели продаж компании Ford Motors, которая до сих пор не обнародовала отчетность.

К слову, в начале второй четверти аналитики прогнозировали Ford Motors продажи в количестве около 645 000 авто, однако сама компания недавно заявила, что теряет половину мощностей из-за проблем с поставками микросхем.

Компании Ford Motors пришлось сократить производство авто / Фото Unsplash

Закрепит ли Toyota статус самого продаваемого автопроизводителя

Исполнительный директор отдела аналитики компании Edmunds Джессика Колдуэлл отмечает, что Toyota известна своими навыками переживать кризисные ситуации и организовывать производство даже с критически малыми запасами комплектующих.

Эксперт убеждена, что все азиатские автомобильные концерны, в том числе и Toyota, еще удивят своими успехами на рынке.

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В Toyota отказались комментировать достижения непосредственно по продажам, однако обнародовали отдельное обращение.

Мы благодарны лояльным клиентам за доверие к качеству и безопасности автомобилей Toyota и Lexus. Наша цель всегда была и продолжает быть, – оставаться лучшим брендом для покупателей. Мы всегда развиваемся, находим лучшие методы организации производства, из-за чего совершенствуем продукцию, которую наши покупатели любят и которой доверяют,

– говорится в сообщении Toyota.

Компания Toyota поблагодарила своих клиентов за доверие / Фото Pexels