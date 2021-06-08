Glovo запустится еще в 25 городах Украины до конца 2021 года: назвали 2 города

Курьерская доставка Glovo заработает еще в 20 – 25 украинских городах. Такие планы сервис хочет реализовать до конца 2021 года.

Генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновський заметил, что компания рассматривает города, в которых проживает не менее 100 тысяч жителей. Весь список городов еще не объявили.

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Однако он назвал 2 городах, которые есть в перечне.

Из ближайших анонсов – откроем Дрогобыч и Трускавец в июне,

– сказал генеральный менеджер.

Также известно, что Glovo интересуется сателлитами Киева. Дело в том, что из-за пандемии много людей начало работать из дома. Это стало причиной роста количества заказов на окраинах больших городов и в сателлитах.

Развитие Glovo: что известно

Сервис основали в Барселоне в 2015 году. С тех пор он заработал более чем в 650 городах мира.

Glovo можно найти в 22 странах . В частности, в Украине сервис появился в 2018 году.

. В частности, Сейчас Glovo предоставляет услуги в 32 украинских городах. Что интересно, в компании работает более 51 тысячи курьеров. В частности, в Украине – примерно 10 тысяч.