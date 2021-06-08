Генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновський заметил, что компания рассматривает города, в которых проживает не менее 100 тысяч жителей. Весь список городов еще не объявили.
Интересно Уоррен Баффет уже заработал 60 миллионов на лекарствах против болезни Альцгеймера
Однако он назвал 2 городах, которые есть в перечне.
Из ближайших анонсов – откроем Дрогобыч и Трускавец в июне,
– сказал генеральный менеджер.
Также известно, что Glovo интересуется сателлитами Киева. Дело в том, что из-за пандемии много людей начало работать из дома. Это стало причиной роста количества заказов на окраинах больших городов и в сателлитах.
Развитие Glovo: что известно
- Сервис основали в Барселоне в 2015 году. С тех пор он заработал более чем в 650 городах мира.
- Glovo можно найти в 22 странах. В частности, в Украине сервис появился в 2018 году.
- Сейчас Glovo предоставляет услуги в 32 украинских городах. Что интересно, в компании работает более 51 тысячи курьеров. В частности, в Украине – примерно 10 тысяч.