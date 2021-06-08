Генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновський заметил, что компания рассматривает города, в которых проживает не менее 100 т ысяч жителей. Весь список городов еще не объявили.

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Однако он назвал 2 городах, котор ые есть в перечне.

Из ближайших анонсов – откроем Дрогобыч и Трускавец в июне,

– сказал генеральный менеджер.

Также известно, что Glovo интересуется сателлитами Киева. Дело в том, что из-за пандемии много людей начало работать из дома. Это стало причиной роста количества заказов на окраинах больших городов и в сателлитах.

Интересно! В мае 2021 года стало известно о хакерской атаке на Glovo. Тогда сообщалось, что якобы хакеры получили данные клиентов сервиса. Однако компания успокоила и заверила, что все под контролем.

Развитие Glovo: что известно