Испанский служба доставки Glovo привлекла 450 миллионов евро инвестиций. Это случилось в рамках раунда F. Деньги потратят на расширение своей службы в Европе.

Американские инвесторы Lugard Road Capital и Luxor Capital Group возглавили раунд, который также включал инвестиции от немецкого приложении доставки Delivery Hero SE, Drake Enterprises и GP Bullhound.

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Glovo использует эти средства для расширения своего подразделения Q-Commerce, который отвечает за продовольственные и розничные поставки.

Также улучшат "темные магазины", которые являются небольшими складами, позволяющие Glovo быстро выполнять заказы на товары в определенных розничных торговцев.

Это подобная стратегия темных кухонь, где можно приготовить еду с собой в районах, где ресторан не работает оффлайн.

Соглашение заключили в достаточно сложное время. Дело в том, что инвесторы начали сомневаться в том, смогут ли службы доставки выдержать темпы роста, которые были в начале пандемии COVID-19.

Инвесторы выразили обеспокоенность статусом своих более 100 тысяч сотрудников. Испанское правительство предложило изменения в трудовое законодательство, которые заставят компании, такие как Glovo, предлагать своим курьерам: