Круглосуточная доставка Glovo уже в пяти городах Украины: что и где можно заказать ночью

Сервис Glovo начал работать круглосуточно в Киеве, Харькове, Львове и Днепре. В Одессе Glovo перешел на круглосуточный режим работы еще 8 июня текущего года. Что именно и откуда будет доставлять Glovo ночью.

Курьеры Glovo будут круглосуточно доставлять заказы в пределах тех же зон, которые покрывает сервис в дневное время суток. Стоимость доставки останется неизменной. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что и где можно будет заказать круглосуточно

В ночное время пользователи смогут заказывать доставку продуктов из супермаркетов, блюд из ресторанов, лекарств из аптек.

Сервис Glovo запустился в Украине в октябре 2018 и уже представлен в 33 городах – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах, Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ровно, Кропивницком, Буче, Ирпени, Вышгороде, Луцке, Хмельницком, Кременчуге, Ужгороде, Мариуполе, Умани.

В Киеве и Львове пользователи могут заказать доставку из ресторанов Macdonald's, KFC и сети супермаркетов АТБ.

Также жители Киева смогут круглосуточно заказывать

продукты из сети супермаркетов Сильпо

лекарства из сети аптек АНЦ и Liki24,

блюд из ресторанов Banya club, Brooklynpizza, Me.Kava, Smilefood, Snak hot doner, Sushi X, The Burger, БПШ и кафе при АЗС Time-cafe, Socar, Socar Buta Cafe, OKKO Cafe.

Жителям Львова доступна опция заказа:

ночной доставки еды из ресторанов I love kebab ,

, продуктов из магазинов сети АЗС ОККО.

С переходом на режим 24/7 пользователи сервиса имеют доступ к доставке чего-нибудь в любое время, партнеры больше заказов, курьеры Glovo получают больше бонусов за ночные доставки, а сервис получает комиссионные за свои услуги,

– отметил генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.