Курьеры Glovo будут круглосуточно доставлять заказы в пределах тех же зон, которые покрывает сервис в дневное время суток. Стоимость доставки останется неизменной. Об этом говорится в сообщении компании.
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Что и где можно будет заказать круглосуточно
В ночное время пользователи смогут заказывать доставку продуктов из супермаркетов, блюд из ресторанов, лекарств из аптек.
В Киеве и Львове пользователи могут заказать доставку из ресторанов Macdonald's, KFC и сети супермаркетов АТБ.
Также жители Киева смогут круглосуточно заказывать
- продукты из сети супермаркетов Сильпо
- лекарства из сети аптек АНЦ и Liki24,
- блюд из ресторанов Banya club, Brooklynpizza, Me.Kava, Smilefood, Snak hot doner, Sushi X, The Burger, БПШ и кафе при АЗС Time-cafe, Socar, Socar Buta Cafe, OKKO Cafe.
Жителям Львова доступна опция заказа:
- ночной доставки еды из ресторанов I love kebab,
- продуктов из магазинов сети АЗС ОККО.
С переходом на режим 24/7 пользователи сервиса имеют доступ к доставке чего-нибудь в любое время, партнеры больше заказов, курьеры Glovo получают больше бонусов за ночные доставки, а сервис получает комиссионные за свои услуги,
– отметил генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.