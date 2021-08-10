15 августа в Южной Корее будет отмечаться День освобождения от японского господства, который считается одним из главных национальных праздников. Одной из традиций празднования является помилование осужденных.

К теме Это огромная ошибка, — Билл Гейтс про ужины с покойным педофилом

Именно поэтому, многие средства массовой информации ожидали досрочное освобождение Ли Чжэ Ёна, который уже отсидел более половины срока заключения.

Что известно о Ли Чжэ Ёне

Ли Чжэ Ён, больше известный в мире миллиардеров как Jay Y. Lee, один из самых богатых миллиардеров Южной Кореи. В январе 2021 был приговорен к двум с половиной годам заключения за коррупцию.

Его признали виновным в даче взятки в размере около 7,8 миллиона долларов подруге бывшей президентше Южной Кореи Пак Кын Хе, которую в марте 2017 года приговорили к 24 годам лишения свободы за коррупцию.

Э кс-президентша Южной Кореи Пак Кын Хе осуждена за коррупцию / Фото AFP

Кроме этого, главу Samsung обвиняли в незаконных действиях для захвата контроля над компанией. Это уже второй тюремный срок для руководителя Samsung: до этого он уже провел год в заключении, его освободили в 2019 году.

Ли Чжэ Ён стал президентом Samsung Electronics в 2010 году, вице-главой был назначен в 2012 году. На сегодня состояние миллиардера Forbes оценивает в 12,4 миллиарда долларов.

Американский бизнес просил освободить главу Samsung

В мае освободить из тюрьмы фактического главу Samsung просила Американская торговая палата в Южной Корее . Свое ходатайство она обосновывала мировым кризисом в поставках процессоров и роли Samsung в заключении соглашения о поставках вакцин от COVID-19 с США.

Обратите внимание Миллиардер получил 18 лет тюрьмы за "провоцирование неприятностей": детали поражают

Министр юстиции Южной Кореи подтвердил, что миллиардер находится в списке 810 других заключенных, которым было предоставлено условно-досрочное освобождение по случаю Дня освобождения страны.

Учитывая переполненность исправительных учреждений, где высок риск инфекционных заболеваний, количество лиц, освобожденных условно-досрочно, в этом году было значительно увеличено по сравнению с прошлым годом,

– комментируют нынешнюю амнистию в министерстве юстиции Южной Кореи.

В прошлом году по случаю Дня освобождения в Южной Корее был освобожден только около 600 заключенных.

Глава Samsung не сможет вернуться на работу в компанию

Однако Ли Чжэ Ён не сможет сразу вернуться на работу в свою компанию. В соответствии с национальным законодательством Южной Кореи на него распространяется пятилетний запрет на трудоустройство , а условно-досрочно освобожденным лицам запрещено осуществлять зарубежные деловые поездки до окончания полного срока заключения.

Это интересно Самый большой штраф для бизнеса в истории ЕС: за что наказали Amazon