Главный офис Metro все еще не хочет покидать Россию: активисты напомнили о бизнесе на крови

Активисты под офисом Metro в Дюссельдорфе собрались, чтобы в очередной раз напомнить, что компания продолжая свою деятельность в России, финансирует тем самым войну в Украине.

Акция в Дюссельдорфе под офисом METRO

"Благодарю наших активистов, которые пришли к ним на днях в гости в Дюссельдорфе и напомнили, что их налоги на России – это гробы в Украине для мирных граждан!" – написал в телеграме Ярослав Железняк.

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Инсталляция, как налоги, уплачиваемые Metro в России, превращаются в гробы для мирных граждан / фото с телеграма Ярослава Железняка

Напомним, что немецкая торговая сеть Metro продолжает свою деятельность в России, несмотря на то, что в Украине больше месяца идет война. В компании считают, что продажи не влияют на войну в нашей стране. Однако цифры говорят совсем иначе:

3,1 миллиарда долларов выручки,

94 гипермаркета,

14 тысяч рабочих мест.

Украинский офис Metro даже обращался в главный офис с требованием прекратить бизнес в России. Но в ответ получил только угрозы.

Больше об этом Немецкий офис Metro угрожал украинскому из-за давления выхода из России

Митинг под офисом METRO в Дюссельдорфе / фото с телеграма Ярослава Железняка

Как присоединиться к бойкоту до сих пор работающих в России компаний:

Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, продолжающих зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;

Используйте соцсети как платформу для распространения информации об оставшихся в России компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.

Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы подключиться, заполняйте гугл-форму и вам пришлют все детали.

Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.

Активисты под офисом METRO в Дюссельдорфе / фото с телеграма Ярослава Железняка

Обратите внимание Табачные компании являются крупнейшими спонсорами войны России против Украины

Какие компании продолжают работать в России

Air Products;

AstraZeneca;

Ball Corporation;

Bose;

Calfrac Well Services;

Cloudflare;

Decathlon;

Elsevier;

Emerson Electric;

Emirates Airlines;

Fortive;

Geberit;

Glencore;

Greif;

Gruma;

ID Logistics;

International Paper;

IPG Photonics;

Koch Industries;

Liebrecht & Wood;

Manitowoc;

Polpharma;

PPG;

Rockwool;

SC Johnson;

Societe Generale;

Subway;

Young Living.

Компании, которые остаются в России, финансируют войну / Инфографика 24 канала

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