Главный офис Metro все еще не хочет покидать Россию: активисты напомнили о бизнесе на крови

25 марта 2022 , 14:31
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Активисты под офисом Metro в Дюссельдорфе собрались, чтобы в очередной раз напомнить, что компания продолжая свою деятельность в России, финансирует тем самым войну в Украине.

Акция в Дюссельдорфе под офисом  METRO

"Благодарю наших активистов, которые пришли к ним на днях в гости в Дюссельдорфе и напомнили, что их налоги на России – это гробы в Украине для мирных граждан!" –  написал в телеграме Ярослав Железняк.

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Инсталляция, как налоги, уплачиваемые Metro в России, превращаются в гробы для мирных граждан  / фото с телеграма Ярослава Железняка

Напомним, что немецкая торговая сеть Metro продолжает свою деятельность в России, несмотря на то, что в Украине больше месяца идет война. В компании считают, что продажи не влияют на войну в нашей стране. Однако цифры говорят совсем иначе:

  • 3,1 миллиарда долларов выручки,
  • 94 гипермаркета,
  • 14 тысяч рабочих мест.

Украинский офис Metro даже обращался в главный офис с требованием прекратить бизнес в России. Но в ответ получил только угрозы.

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Митинг под офисом METRO в Дюссельдорфе / фото с телеграма Ярослава Железняка

Как присоединиться к бойкоту до сих пор работающих в России компаний:

  • Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, продолжающих зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;
  • Используйте соцсети как платформу для распространения информации об оставшихся в России компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.
  • Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы подключиться, заполняйте гугл-форму и вам пришлют все детали.
  • Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.

Активисты под офисом METRO в Дюссельдорфе / фото с телеграма Ярослава Железняка

Обратите внимание Табачные компании являются крупнейшими спонсорами войны России против Украины

Какие компании продолжают работать в России

  • Air Products;
  • AstraZeneca;
  • Ball Corporation;
  • Bose;
  • Calfrac Well Services;
  • Cloudflare;
  • Decathlon;
  • Elsevier;
  • Emerson Electric;
  • Emirates Airlines;
  • Fortive;
  • Geberit;
  • Glencore;
  • Greif;
  • Gruma;
  • ID Logistics;
  • International Paper;
  • IPG Photonics;
  • Koch Industries;
  • Liebrecht & Wood;
  • Manitowoc;
  • Polpharma;
  • PPG;
  • Rockwool;
  • SC Johnson;
  • Societe Generale;
  • Subway;
  • Young Living.

Компании, которые остаются в России, финансируют войну / Инфографика 24 канала

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Автор: Дар'я Вереньова