Акция в Дюссельдорфе под офисом METRO
"Благодарю наших активистов, которые пришли к ним на днях в гости в Дюссельдорфе и напомнили, что их налоги на России – это гробы в Украине для мирных граждан!" – написал в телеграме Ярослав Железняк.
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Инсталляция, как налоги, уплачиваемые Metro в России, превращаются в гробы для мирных граждан / фото с телеграма Ярослава Железняка
Напомним, что немецкая торговая сеть Metro продолжает свою деятельность в России, несмотря на то, что в Украине больше месяца идет война. В компании считают, что продажи не влияют на войну в нашей стране. Однако цифры говорят совсем иначе:
- 3,1 миллиарда долларов выручки,
- 94 гипермаркета,
- 14 тысяч рабочих мест.
Украинский офис Metro даже обращался в главный офис с требованием прекратить бизнес в России. Но в ответ получил только угрозы.
Больше об этом Немецкий офис Metro угрожал украинскому из-за давления выхода из России
Митинг под офисом METRO в Дюссельдорфе / фото с телеграма Ярослава Железняка
Как присоединиться к бойкоту до сих пор работающих в России компаний:
- Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, продолжающих зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;
- Используйте соцсети как платформу для распространения информации об оставшихся в России компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.
- Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы подключиться, заполняйте гугл-форму и вам пришлют все детали.
- Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.
Активисты под офисом METRO в Дюссельдорфе / фото с телеграма Ярослава Железняка
Обратите внимание Табачные компании являются крупнейшими спонсорами войны России против Украины
Какие компании продолжают работать в России
- Air Products;
- AstraZeneca;
- Ball Corporation;
- Bose;
- Calfrac Well Services;
- Cloudflare;
- Decathlon;
- Elsevier;
- Emerson Electric;
- Emirates Airlines;
- Fortive;
- Geberit;
- Glencore;
- Greif;
- Gruma;
- ID Logistics;
- International Paper;
- IPG Photonics;
- Koch Industries;
- Liebrecht & Wood;
- Manitowoc;
- Polpharma;
- PPG;
- Rockwool;
- SC Johnson;
- Societe Generale;
- Subway;
- Young Living.
Компании, которые остаются в России, финансируют войну / Инфографика 24 канала
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