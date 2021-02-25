Для того, чтобы бизнес был успешным, необходимо понимать определенные моменты, а не только продавать. Доходность продуктов, которые предлагает компания, следует оценивать на более глубоком уровне. Кроме этого, необходимо понимать затраты на создание продукта, а также оценивать их так, чтобы клиенты покупали продукт, а владелец бизнеса получал максимальный доход.

Как успешно продавать

Компании, основанные на продуктах, требуют детального планирования. Жаклин Снайдер и Минна Кхунло-Ситхеп работают над подкастом Product Boss и помогают людям добиться успеха в бизнесе. Они поделились некоторыми советами.

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► Сосредоточьтесь на своем прибыльном бестселлере

В списке продуктов, которые продает любая компания, всегда есть бестселлер. Однако следует тщательно убедиться и исследовать, какой продукт является именно им. После этого следует сосредоточиться именно на нем, ведь бестселлер дает наибольшую прибыль. Более того, компания может стать известной именно благодаря одному своему бестселлеру.

► Уклонитесь товаров, плохо продаются

Достаточно часто предприниматели продают множество товаров, в которых нет необходимости. Стоит понимать, что отказ от плохих товаров – экономия ресурсов для продуктов, которые хорошо продаются.

► Оценка продукции должна быть конкурентоспособной и прибыльной

Очень важно правильно оценивать товары, которые продаете. Ценообразование может быть сложным, ведь необходимо:

поставить цену, которую потребители готовы платить за продукт;

чтобы она покрывала все расходы, связанные с созданием продукта;

чтобы оставалась маржа прибыли.

Справка. Маржа – это разница между покупной и продажной ценой товара.

Обязательно включайте стоимость упаковки в цену готового продукта.

► Снижайте расходы для увеличения прибыли

После установления цены на продукт нужно сократить расходы, чтобы увеличить свою прибыль. Серийное производство, оптовые закупки сырья, расходы на доставку и прочее – это важные моменты, в которых можно договариваться.

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► Рассмотрите возможность объединения предметов

Когда товары поставляются таким образом, чтобы уменьшить утомляемость от принятия решений для потребителя и увеличить ваши продажи – это выгодно для всех участников.

Связи – это отличный способ получить больше товаров в колясках потребителей и увеличить продажи. Бизнес, основанный на продуктах, может быть отличным способом удовлетворить потребности ваших клиентов, если вы будете знать основные моменты в работе. Это может быть выгодный и прибыльный бизнес, в который вы вкладываете свое время, энергию и ресурсы.