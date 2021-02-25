Избегите товаров, которые плохо продаются: главные правила для успешного бизнеса
Для того, чтобы бизнес был успешным, необходимо понимать определенные моменты, а не только продавать. Доходность продуктов, которые предлагает компания, следует оценивать на более глубоком уровне. Кроме этого, необходимо понимать затраты на создание продукта, а также оценивать их так, чтобы клиенты покупали продукт, а владелец бизнеса получал максимальный доход.
Источник:Forbes
Как успешно продавать
Компании, основанные на продуктах, требуют детального планирования. Жаклин Снайдер и Минна Кхунло-Ситхеп работают над подкастом Product Boss и помогают людям добиться успеха в бизнесе. Они поделились некоторыми советами.
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► Сосредоточьтесь на своем прибыльном бестселлере
В списке продуктов, которые продает любая компания, всегда есть бестселлер. Однако следует тщательно убедиться и исследовать, какой продукт является именно им. После этого следует сосредоточиться именно на нем, ведь бестселлер дает наибольшую прибыль. Более того, компания может стать известной именно благодаря одному своему бестселлеру.
► Уклонитесь товаров, плохо продаются
Достаточно часто предприниматели продают множество товаров, в которых нет необходимости. Стоит понимать, что отказ от плохих товаров – экономия ресурсов для продуктов, которые хорошо продаются.
► Оценка продукции должна быть конкурентоспособной и прибыльной
Очень важно правильно оценивать товары, которые продаете. Ценообразование может быть сложным, ведь необходимо:
- поставить цену, которую потребители готовы платить за продукт;
- чтобы она покрывала все расходы, связанные с созданием продукта;
- чтобы оставалась маржа прибыли.
Обязательно включайте стоимость упаковки в цену готового продукта.
► Снижайте расходы для увеличения прибыли
После установления цены на продукт нужно сократить расходы, чтобы увеличить свою прибыль. Серийное производство, оптовые закупки сырья, расходы на доставку и прочее – это важные моменты, в которых можно договариваться.
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► Рассмотрите возможность объединения предметов
Когда товары поставляются таким образом, чтобы уменьшить утомляемость от принятия решений для потребителя и увеличить ваши продажи – это выгодно для всех участников.
Связи – это отличный способ получить больше товаров в колясках потребителей и увеличить продажи. Бизнес, основанный на продуктах, может быть отличным способом удовлетворить потребности ваших клиентов, если вы будете знать основные моменты в работе. Это может быть выгодный и прибыльный бизнес, в который вы вкладываете свое время, энергию и ресурсы.
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