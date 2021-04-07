Еще год назад мир недоверчиво смотрел на перспективу долгосрочного закрытия офисов. Люди не верили, что смогут работать дистанционно так долго. Сейчас начали прививаться, а потому работники готовятся к возможному возвращению в офис.

Однако офис, в который люди будут возвращаться, скорее всего, уже не тот. Пандемия изменила взаимодействие с другими людьми и баланс личной жизни с профессиональным.

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Время между работой и семьей надо будет разделять

Пандемия заставила работников компаний адаптироваться. Во время дистанционной работы людям достаточно удобно, ведь они проводят весь свой рабочий день в собственных домах. Это позволяет значительно легче успевать делать домашнюю работу.



Работникам придется тщательно планировать свой день / Фото seo-marketing.com

Однако традиционная работа в офисах обеспечивает человеческие связи, чего многие также требуют после изоляционного года.

• Планы крупных компаний

Google, Microsoft, Walmart и другие компании объявили, что когда их работники вернутся в офисы, им все равно позволят работать удаленно несколько дней в неделю, если люди этого потребуют.

Справка. Компания Google заявила, что позволит своим сотрудникам работать 2 дня дома и 3 дня в офисе, начиная с сентября. Citigroup, Ford и Target объявили о подобных планах.

Некоторые компании применяют более агрессивный удаленный подход. В мае 2020 Twitter заявил, что позволит сотрудникам постоянно работать дома. Salesforce предлагает полностью удаленный вариант, а также гибкие и офисные планы.

В то же время Amazon заявила, что планирует вернуться в "офисно-ориентированной культуры". Это вызывает разочарование у некоторых сотрудников, которые надеялись на более гибкую политику работы.

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• Минус дистанционной работы

Если же компании позволят работать и в офисах, и дистанционно – это может привести к определенной несправедливости. Дело в том, что одной из потенциальных проблем может быть управление. Руководители могут подсознательно отдавать предпочтение тем работникам, которые приходят в офис, а не находятся дистанционно.

Вероятно, будут так называемые "горячие столы"

Компании могут заменить личные столы на те, которые работники смогут зарезервировать на дни пребывания в офисе.



Компании могут ввести бронирование рабочих столов / Фото art-i-chok

Офисы, скорее всего, обеспечат личное взаимодействие, а сотрудники придут работать для совместных проектов. Поэтому стоит думать о открытыях рабочих мест и меньше личных.

Работники смогут одеваться более непринужденно

Весь год пандемии люди работали в спортивных штанах, а некоторые, возможно, и в пижаме. Эти вещи, конечно, не подходят для офиса. Однако теперь точно все меньше сотрудников будут одевать в офисы классические костюмы.



Работники отказываться от строгих образов / Фото foresite

По информации Inc, повседневный дресс-код может стать нормой, поскольку многие распределяют свое время между домом и офисом. Однако некоторые отрасли, такие как банковское дело и государственная власть, скорее всего, будут освобождены от любых изменений моды, обусловленных пандемией.

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