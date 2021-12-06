Глава ESA призвал страны ЕС бороться против монополии Илона Маска в космосе

Глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер призвал лидеров ЕС сдержать монополию Илона Маска в новой космической экономике. По его словам, SpaceX уже владеет половиной активных спутников в мире.

Ашбахер подчеркнул, что основатель SpaceX "начинает устанавливать собственные правила" в космосе из-за отсутствия скоординированных действий со стороны европейских стран. По мнению главы ESA, лидеры ЕС должны быть заинтересованы в том, чтобы обеспечить всем компаниям одинаковые возможности на космическом рынке.

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Монополия Маска в космосе

Ашбахер заверил, что если страны ЕС согласятся помогать SpaceX в расширении спутниковой системы Starlink, то это повлечет за собой полную монополию Илона Маска на космическом рынке.

У нас один человек владеет половиной активных спутников в мире. Это просто не укладывается в голове. Де-факто он (Илон Маск – ред. 24 канал) устанавливает собственные правила,

– подчеркнул Ашбахер.

Глава Европейского космического агентства подчеркнул, что масштабы Starlink настолько велики, что более мелким компаниям в этой области конкурировать почти невозможно.

Напомним, что пока не существует никакого международного органа, который согласовывал бы запуск спутников в космос или полностью контролировал космическую отрасль. Орбиты постепенно переполняются, что увеличивает риск столкновений и количество космического мусора.