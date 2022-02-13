Глава Booking.com уволил около 2 700 сотрудников одним видеозвонком

Генеральный директор Booking.com Гленн Фогель уволил целый отдел сотрудников службы поддержки компании одним видеозвонком. В общей сложности под сокращение попали около 2 700 человек.

Один из уволенных сотрудников анонимно рассказал о ситуации на платформе Reddit. Он отметил, что всем сокращенным работникам предложили перейти на аутсорс, а перед этим они подписали соглашение с компанией о неразглашении ситуации. Со временем сообщение было удалено.

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Почему компания массово сократила работников

Отмечается, что причиной увольнения штатных работников службы поддержки Booking.com стала реорганизация. Во втором квартале 2022 года отдел планируют передать на аутсорс компании Majorel.

Уволенные работники смогут присоединиться к Majorel, подписав контракт на полгода. Однако касается ли такая возможность трудоустройства всех более 2 700 сокращенных – неизвестно.

По словам бывшего работника, у сокращенных сотрудников Booking.com теперь не осталось гарантий так называемого "выходного пособия", когда компания обязуется выплачивать полную месячную зарплату в случае внезапного увольнения.

Их могут трудоустроить в другую компанию, перевести в другую страну или снизить зарплату. Кроме того, аноним подчеркнул, что непонятны последствия отказа от контракта с Majorel.