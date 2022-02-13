Один из уволенных сотрудников анонимно рассказал о ситуации на платформе Reddit. Он отметил, что всем сокращенным работникам предложили перейти на аутсорс , а перед этим они подписали соглашение с компанией о неразглашении ситуации. Со временем сообщение было удалено.

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Почему компания массово сократила работников

Отмечается, что причиной увольнения штатных работников службы поддержки Booking.com стала реорганизация . Во втором квартале 2022 года отдел планируют передать на аутсорс компании Majorel.

Уволенные работники смогут присоединиться к Majorel, подписав контракт на полгода . Однако касается ли такая возможность трудоустройства всех более 2 700 сокращенных – неизвестно.

По словам бывшего работника, у сокращенных сотрудников Booking.com теперь не осталось гарантий так называемого "выходного пособия", когда компания обязуется выплачивать полную месячную зарплату в случае внезапного увольнения.