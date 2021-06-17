Бизнес 24 рассказывает, как приобщившись к мировым трендам, можно повысить эффективность персонала и компании в целом, а Киевстар Бизнес готов на собственном вебинаре делиться экспертизой, как сделать это лучше. Читайте дальше.

К теме Дом, работа, отдых: жизнь без ограничений

Тренды будущего

Тратьте меньше

Почему такие мировые гиганты, как Amazon, Apple и Microsoft, начинали свой путь на бизнес-олимп из гаража? Все просто. Не было лишних затрат: не арендовали офис, не удерживали транспорт, работа была фактически там, где дом, или же ближе к друзьям.

Впрочем, гибридный формат, при котором офисная работа чередуется с отдаленной, – это выход не только для небольших стартапов, но и для компании любого масштаба, которые не привык тратить деньги. Американский сайт Firstbase подсчитал, сколько денег работодатель в США тратит на офисного и дистанционного работника. Разница получилась поразительная: 18400 против 2000 долларов в год. Итак, небольшая компания с 10 работниками может экономить ежегодно не менее 164 000 долларов!

Заботьтесь об окружающей среде

По подсчетам Firstbase, человек, который работает из офиса, выбрасывает в атмосферу на 2,47 тонны углекислого газа больше, чем работая из дома. И неудивительно, ведь ему приходится добираться транспортом на работу, там тратить на печать тонны бумаги, тысячи киловатт энергии и тому подобное.

Приятный бонус дружественной эко политики – улучшение общего имиджа компании. По результатам социологического исследования CGS, в 2020 году 68% клиентов были склонны оставаться лояльными к бренду, если он решает экологические проблемы.

Позаботьтесь об окружающей среде – замените бумажный документооборот на электронный. Тем более что благодаря этому вы будете иметь доступ к документам 24/7 и с любого места: редактируйте, согласовывайте и подписывайте их в мобильном приложении системы Star.Docs от Киевстар Бизнес .

Заботьтесь о работниках

Выбирая работу, поисковики учитывают не только на размер зарплаты и обязанности, но и возможность поддерживать work / life balance. Офисные работники привязаны ко времени и месте и на работу добираются часто более часа. По данным Firstbase, на путь из дома в офис и обратно американцы ежегодно тратят 520 часов.

Работая из дома, человек имеет возможность лучше распоряжаться своим временем, не обделяя вниманием семью. К примеру, он может забрать ребенка из садика, а вечером завершить все рабочие дела.



Удаленная работа позволяет работать в любом месте / Фото Unsplash

Работники все больше осознают преимущества гибкого сочетания офисной и дистанционной работы. Поэтому для компаний переход на гибридный формат – это уже не просто жест доброй воли в отношении персонала, а производственная необходимость. Как сообщил World Economic Forum , в 2020 году предпочтение смешанной модели работы отдали 72,2% респондентов Slack.

Кто приобщился к трендам

Facebook позволил всем своим специалистам работать удаленно после пандемии, если это позволяет их работа, сообщает CNBC .

За прошлый год мы узнали, что хорошо делать свое дело можно в любом месте... Удаленно работать стало возможным, в частности, благодаря постоянному совершенствованию видеосвязи и виртуальной реальности,

– отметил в обращении к работникам Facebook Марк Цукерберг.

Переходят на гибридный формат как частные компании, так и государственные учреждения. Более 90% работников Еврокомиссии стремятся работать из дома 2 – 3 дня в неделю. И к их мнению прислушивались: к 2030 году будут закрыты половину офисов в Брюсселе, так тамошний персонал работать из дома, сообщает Politico .

Украинские компании также приобщаются к мировым трендам, которые постепенно становятся нормой. К примеру, компания Grammarly решила навсегда перевести своих работников на смешанный формат.

А крупнейший оператор мобильной связи Украины Киевстар на собственном примере доказал, что гибридный формат работы нисколько не уменьшает коммерческого успеха. Компания сама активно использует облачные сервисы, электронный документооборот, Microsoft Teams тому подобное. Даже больше: компания помогает другим участникам рынка организовывать их деятельность более гибко. Своим бизнес-клиентам Киевстар, в частности, предлагает услугу Офис там, где вы , позволяющая перевести работников на удаленный формат, обеспечить им возможность работать над совместными задачами, поддерживать коммуникацию с персоналом и клиентами, вести электронный документооборот – словом, работать абсолютно полноценно.

Бесплатный вебинар

6 июля Киевстар проведет бесплатный вебинар "Гибридный офис: жизнь All Inclusive" , во время которого спикеры расскажут, как оптимально организовать работу вне офиса, в офисе и в гибридном формате, а также какие диджитал-инструменты помогут в этом. Ценным бонусом встречи станет собственный опыт Киевстар в организации гибридной работы.

Вы узнаете:

Как оставаться на связи с клиентами и быстро настроить работу колл-центра или отдела продаж вне офиса.

Как дистанционно вести документооборот и подписывать документы онлайн.

Как проводить совещания, когда работники находятся на большом расстоянии друг от друга, а также обеспечить им возможность совместной работы над проектом.

Как обеспечить работников всем необходимым для работы и настроить удаленное рабочее пространство.

Как управлять нагрузками: технические аспекты следует закрыть еще до запуска дистанционного формата; вопросы безопасности; работа IT-службы.

Как сделать возможной удаленную работу бухгалтерии.

Встреча заинтересует:

топ-менеджеров компаний;

руководителей IT-подразделений и отделов продаж;

Технических, маркетинговых и финансовых директоров;

HR-директоров (ведь на вебинаре среди прочего будет обсуждаться и изменение работодателями своих стратегий под влиянием внешних факторов).

Спикерами от Киевстар будут:

начальница департамента по привлечению и развитию талантов Светлана Кончанина,

руководитель направления развития ICT-услуг Станислав Зюков.

Зарегистрироваться на бесплатный вебинар можно по ссылке . Он начнется в 16:30 во вторник, 6 июля, и продлится 1,5 часа.

Спикеры будут отвечать на вопросы участников, поэтому можно заранее подготовиться, чтобы задать свой.

Вебинар "Гибридный офис: жизнь All Inclusive" / Фото Киевстар