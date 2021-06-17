Впервые после Гейтса: генеральный директор Microsoft занял еще одну должность

Роль генерального директора и председателя правления Microsoft будет выполнять одно и то же лицо. Последний раз такое было только 20 лет назад, этим человеком был Билл Гейтс.

Правление компании выбрало Сатью Наделлу своим новым председателем. Это произошло в среду, 16 июня.

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Последним был Гейтс

Только Билл Гейтс исполнял обязанности одновременно на 2 должностях, это было еще 20 лет назад:

он ушел с должности генерального директора в 2000 году;

полностью оставил правления Microsoft в 2020 году.

Гейтс называл главную причину отказа от должности – хотел сосредоточиться на своих благотворительных приоритетах.

Что известно о Сатье Наделла

Наделла занял пост генерального директора Microsoft в феврале 2014 года. Ранее он возглавлял облачное подразделение.



Сатья Наделла / Фото manufacturingglobal

Он стремился отделить свой стиль руководства от того, который был у Гейтса. Такое решение принял после того, как СМИ обнародовали расследования об отношениях Гейтса с сотрудниками. Также некоторые бывшие сотрудники сообщали, что Гейтс заставлял их чувствовать себя неудобно на работе.

Microsoft 2021 года сильно отличается от Microsoft 2000 года для меня и для всех в компании,

– сказал Наделла CNBC .

"Я чувствую, что мы создали среду, которая позволяет нам по-настоящему способствовать повседневному совершенствованию нашего многообразия и культуры инклюзии, что, по моему мнению, является чрезвычайно важным делом, и именно на этом я сосредоточен", – добавил он.