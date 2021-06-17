Правление компании выбрало Сатью Наделлу своим новым председателем. Это произошло в среду, 16 июня.
Интересно Новые рынки и бизнес без границ: успешный опыт Amazon, Virgin Group и Киевстар
Последним был Гейтс
Только Билл Гейтс исполнял обязанности одновременно на 2 должностях, это было еще 20 лет назад:
- он ушел с должности генерального директора в 2000 году;
- полностью оставил правления Microsoft в 2020 году.
Гейтс называл главную причину отказа от должности – хотел сосредоточиться на своих благотворительных приоритетах.
Что известно о Сатье Наделла
Наделла занял пост генерального директора Microsoft в феврале 2014 года. Ранее он возглавлял облачное подразделение.
Сатья Наделла / Фото manufacturingglobal
Он стремился отделить свой стиль руководства от того, который был у Гейтса. Такое решение принял после того, как СМИ обнародовали расследования об отношениях Гейтса с сотрудниками. Также некоторые бывшие сотрудники сообщали, что Гейтс заставлял их чувствовать себя неудобно на работе.
Microsoft 2021 года сильно отличается от Microsoft 2000 года для меня и для всех в компании,
– сказал Наделла CNBC .
"Я чувствую, что мы создали среду, которая позволяет нам по-настоящему способствовать повседневному совершенствованию нашего многообразия и культуры инклюзии, что, по моему мнению, является чрезвычайно важным делом, и именно на этом я сосредоточен", – добавил он.