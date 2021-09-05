General Motors закроет несколько своих заводов: все из-за дефицита микрочипов
Источник:BBC
General Motors, американский автомобильный концерн, производящий, в частности, популярные марки Chevrolet и Cadillac, решил на две недели закрыть несколько своих заводов. На такой шаг компания решилась из-за нехватки микрочипов, которые необходимы для производства.
Не будут работать четыре завода в США, три в Мексике и одна из мощностей в Канаде. В GM отмечают, что это негативно повлияет на производство многих популярных моделей, в частности на спортивные автомобили и пикапы.
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Дефицит микрочипов
Производство автомобилей требует множества полупроводников – микрочипов или микросхем, однако автогиганты отменили крупные партии заказов в начале пандемии COVID-19, опасаясь длительного спада продаж.
Теперь, когда спрос на новые авто восстанавливается, производители чипов не успевают производить их необходимое количество. Кроме этого, возникли проблемы с поставками микросхем через новые локдауны и стихийные бедствия в некоторых странах.
Сейчас автопроизводители конкурируют не только между собой, но и с технологическими компаниями и сектором бытовой электроники, ведь те также используют микросхемы при производстве.
Закрытие заводов обусловлено постоянным дефицитом деталей, вызванным ограниченными поставками полупроводников с международных рынков из-за COVID-19,
– прокомментировали решение в General Motors.
Кроме этого, дефицит микрочипов существенно повысил стоимость новых моделей. Из-за этого покупатели массово начали обращать внимание на вторичный рынок авто.
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