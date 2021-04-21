Netflix боится "телевизоров": гендиректор сервиса сказал, кто действительно для них конкурент
Генеральный директор Netflix Рид Гастингс заявил, что компания не видит большой угрозы со стороны других подобных платформ. Однако традиционное телевидение и YouTube – крупнейшие конкуренты Netflix.
Источник:Business Insider
Гастингс об этом сказал в беседе с инвесторами в первом квартале. В то же время он заверил, что стриминговий сервис Disney + абсолютно не является конкурентом для Netflix.
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"Наш самый большой конкурент для просмотра телевизионных программ – это линейное телевидение", – сказал Гастингс.
Он имел в виду именно традиционные запланированые телевизионные программы.
Нашим вторым по величине (конкурентом – 24 канал) является YouTube, который по времени просмотра значительно больше чем Netflix,
– отметил директор.
Он обьяснил, что в Disney + время просмотра значительно меньше, поэтому Netflix – посередине.
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