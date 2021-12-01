До этого Наделла владел около 1,7 миллиона акций. Продажа состоялась всего за 2 дня – 22 и 23 ноября.

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Почему Наделла продал половину пакета акций Microsoft

По мнению аналитиков, Наделла продал половину своего пакета акций Microsoft из-за того, что с начала 2022 года штат Вашингтон вводит налог в размере 7% на долгосрочный прирост капитала для сумм, превышающих 250 тысяч долларов в год.

Впрочем, по запросу журналистов The Wall Street Journal у Microsoft назвали другую причину.

Сатья продал около 840 тысяч акций Microsoft из своего портфеля с целью личного финансового планирования и диверсификации. Он стремится к постоянному успеху компании, и его активы значительно превышают требования, установленные советом директоров Microsoft,

– говорится в официальном ответе компании.