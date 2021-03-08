Равенство прав – это прежде всего о равных возможностях для женщин и мужчин в различных сферах, в том числе и в бизнесе. В каких странах легче вести бизнес женщинам, а где это сделать труднее, читайте на Бизнес 24.

Где в мире легко и трудно работать женщинам

По индексу стеклянного потолка 2021 года от The Economist традиционно лучшие условия для работающих женщин – в странах Северной Европы, а именно Швеции, Исландии, Финляндии и Норвегии.

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Внизу рейтинга находятся Южная Корея, Япония и Турция.

Что известно об Индексе стеклянного потолка Он сочетает данные о высшем образовании, занятости, оплаты труда, расходы на уход за детьми, права материнства и отцовства, заявления о вступлении в бизнес-школы и представительство на руководящих должностях. Индекс вычисляют для 29 высокоразвитых стран мира, среди которых нет Украины.

Швеция

В Швеции на 14,6% женщин больше имеют высшее образование , если сравнивать с мужчинами.

, если сравнивать с мужчинами. Но в целом занятость среди женщин на 3,4% ниже и зарабатывают они на 7,6% меньше мужчин.

среди женщин на 3,4% ниже и они на 7,6% меньше мужчин. Зато женщины в Швеции занимают высокие должности . Так, женщины занимают 40,3% менеджерских позиций и 38% в правлении компании.

. Так, женщины занимают 40,3% менеджерских позиций и 38% в правлении компании. Расходы по уходу за ребенком в Швеции составляют 5% от средней заработной платы. Женщины имеют 34,6 недели оплаченной декретного отпуска, мужчины – 10,8 недели.

в Швеции составляют 5% от средней заработной платы. Женщины имеют 34,6 недели оплаченной декретного отпуска, мужчины – 10,8 недели. Интересно, что 45% парламентских мест заняты женщинами.

Южная Корея

В Южной Корее высшее образование получают на 6,6% меньше женщин, чем мужчин.

получают на 6,6% меньше женщин, чем мужчин. В общем занятость среди женщин на 18,9% ниже и зарабатывают они на 32,5% меньше мужчин.

среди женщин на 18,9% ниже и зарабатывают они на 32,5% меньше мужчин. Очень мало женщин в Южной Корее занимают высокие должности . Так, женщины занимают 15,4% менеджерских позиций и 4,9% в правлении компании.

. Так, женщины занимают 15,4% менеджерских позиций и 4,9% в правлении компании. Расходы по уходу за ребенком в Южной Корее составляют 3% от средней заработной платы. Женщины имеют 25,1 недели оплаченной декретного отпуска, мужчины – 15,4 недели.

в Южной Корее составляют 3% от средней заработной платы. Женщины имеют 25,1 недели оплаченной декретного отпуска, мужчины – 15,4 недели. Интересно, что только 19% парламентских мест заняты женщинами.

А что в Украине

Хотя для Украины и не рассчитывают индекс стеклянного потолка, у нас есть собственная статистика, согласно которой, мы где-то между Швецией и Южной Кореей. Например, по данным Госстата, разрыв в зарплате составляет 18,6%. А стандартный декретный отпуск длится 18 недель. В высшем образовании – больше женщин, зато занятость – выше среди мужчин. А женщин в парламенте – 20,6%.

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