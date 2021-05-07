Где водители Uber зарабатывают больше всего:

Средний заработок для водителей в Нью-Йорке и Филадельфии составляет 37 долларов в час без учета чаевых;

В Чикаго это 36 долларов;

В Остине – 33 доллара.

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Мы знаем, что водители часто работают одновременно на других программах, поэтому их общий заработок, вероятно, еще больше,

– заявили в компании.

Водителей не хватает

Компания Uber в США обнародовала зарплаты своих водителей, чтобы привлечь новых. Ведь водителей больше всего волнует сейчас:

уровень заработка;

безопасность во время пандемии.

Интересно, что несмотря на нехватку водителей, в марте Uber зафиксировал рекордное количество клиентов . Количество заказов выросло на 9% по сравнению с предыдущим месяцем – февралем. Именно из-за повышенного спроса и растет зарплата водителей.