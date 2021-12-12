Где обучаются самые успешные: Financial Times опубликовало рейтинг лучших бизнес-школ Европы

Издание Financial Times составило рейтинг лучших бизнес-школ Европы. Всего в список попали 95 государственных и частных образовательных учреждений.

На результаты оказали влияние показатели количества открытых бизнес-программ, эффективности обучения, трудоустройства и размера средней заработной платы выпускников через три года после окончания учреждения. Ни одна украинская бизнес-школа в рейтинг не попала.

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Лучшие бизнес-школы Европы 2021: первая 10-ка рейтинга

Место Название Страна 1. HEC Paris Франция 2. London Business School Великобритания 3. Insead Франция 4. Iese Business School Испания 5. SDA Bocconi Италия 6. University of St. Gallen Швейцария 7. ESMT Berlin Германия 8. Essec Business School Франция 9. Oxford Великобритания 10. IMD Business School Швейцария

Следует отметить, что среди всего списка из 95 учебных заведений больше всего представителей из Франции (22 позиции). Второй по количеству представленных бизнес-школ в рейтинге стала Великобритания (20 учебных заведений).

Интересно, что в список попали также 3 российские бизнес-школы, а именно:

Московская школа менеджмента "Сколково" (49 место);

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербурга (57 место);

Московский институт бизнеса и делового администрирования (58 позиция).

Среди ближайших соседей Украины в рейтинге представлены образовательные учреждения из следующих стран: