На результаты оказали влияние показатели количества открытых бизнес-программ, эффективности обучения, трудоустройства и размера средней заработной платы выпускников через три года после окончания учреждения. Ни одна украинская бизнес-школа в рейтинг не попала.
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Лучшие бизнес-школы Европы 2021: первая 10-ка рейтинга
|Место
|Название
|Страна
|1.
|HEC Paris
|Франция
|2.
|London Business School
|Великобритания
|3.
|Insead
|Франция
|4.
|Iese Business School
|Испания
|5.
|SDA Bocconi
|Италия
|6.
|University of St. Gallen
|Швейцария
|7.
|ESMT Berlin
|Германия
|8.
|Essec Business School
|Франция
|9.
|Oxford
|Великобритания
|10.
|IMD Business School
|Швейцария
Следует отметить, что среди всего списка из 95 учебных заведений больше всего представителей из Франции (22 позиции). Второй по количеству представленных бизнес-школ в рейтинге стала Великобритания (20 учебных заведений).
Интересно, что в список попали также 3 российские бизнес-школы, а именно:
- Московская школа менеджмента "Сколково" (49 место);
- Высшая школа менеджмента Санкт-Петербурга (57 место);
- Московский институт бизнеса и делового администрирования (58 позиция).
Среди ближайших соседей Украины в рейтинге представлены образовательные учреждения из следующих стран:
- Академия Леона Козьминского (Варшава, Польша) – 54 строчка;
- Пражский университет экономики и бизнеса (Прага, Чехия) – 55 позиция;
- Школа экономики и бизнеса при университете Любляны (Любляна, Словения) – 84 строчка;
- Университет Корвина (Будапешт, Венгрия) – 94-е место.