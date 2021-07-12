Хотя лучшие идеи всегда "лежат на поверхности", додуматься до них бывает не так уж и просто. Бизнес 24 рассказывает о 5 самых прибыльных проектах, которые могут стать успешными уже этим летом.

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1. Мороженое и холодные напитки

Конечно же, больше всего прибыли можно получить с продажи сезонных товаров, востребованных среди всех потребителей. Организовать подобный бизнес сможет даже неопытный предприниматель.

Все, что нужно – найти надежных поставщиков, контакты которых есть в открытом доступе, а также приобрести один или два холодильника-сундука (желательно на колесах, для лучшей мобильности).

Также следует позаботиться о стоимости аренды локации, где вы будете заниматься реализацией охлаждающих товаров. Лучше выбирать проходные места, такие как парки, пляжи и большие городские площади.

Бизнес на мороженом / Фото Pexels

2. Зорбинг

Несколько экзотический ранее вид спорта сегодня приобретает большую популярность. Если вы живете у моря или других больших водоемов, то этот бизнес может принести вам хорошие прибыли.

Зорб – это аттракцион, такая себе пластиковая сфера, в которой больше всего развлекаться любят дети. Кататься в сферах можно как на воде, так и на суше. Самый простой вариант зорба стоит около 500 долларов, однако эту инвестицию можно окупить и в следующих летних сезонах.

3. Летний кинотеатр

Если организовать все наилучшим образом, то летний кинотеатр под открытым небом может принести не один десяток тысяч долларов. Отдых на свежем воздухе стал сильно популярным, особенно из-за пандемии COVID-19. Минимум инвестиций, хорошая локация и активная реклама в интернете – прекрасная возможность хорошо подзаработать летом.

Кинотеатр под открытым небом / Фото Unsplash

​4. Установка кондиционеров

Больше всего заработать летом можно на установлении систем кондиционирования. Правда, для этого нужно иметь соответствующие навыки, однако с клиентами в сезон проблем точно не должно быть.

5. Тир

Вы можете открыть небольшой тир, ведь для этого также требуются минимальные инвестиции. Профессиональная и серьезная площадка для стрельбы, правда, обойдется минимум в 150 тысяч гривен.

Но можно не посягать на профессионализм, а открыть небольшую развлекательную точку, где мужественные "стрелки" будут пытаться выиграть мягкую игрушку для своих дам сердца.

Сезонный бизнес для любителей пострелять / Фото Pexels