Согласно отчету Recovery Insights , в течение 2020 года по всему миру было создано на 32% больше малых и средних компаний , поскольку изменения на рынке труда и новые особенности поведения потребителей стимулировали появление "обновленного" предпринимательства. В каких странах малый бизнес развивается самыми быстрыми темпами – далее в материале.

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10 стран с самыми быстрыми темпами развития малого бизнеса

В первую десятку стран с самым стремительным ростом новых малых предприятий в 2020 году вошли:

Великобритания (101%). США (86%). Австралия (73%). Германия (62%). Канада (58%). Италия (44%). Франция (40%). Япония (38%). Бразилия (35%). Таиланд (29%).

Что известно о рейтинге

Рейтинг 10 стран с самым большим ростом нового малого бизнеса составила компания Mastercard. Опираясь на анализ, агрегированную и анонимную деятельность в сети, платежная система классифицировала малые предприятия с набором отдельных индикаторов и комплексных алгоритмов на основе искусственного интеллекта . Метрика включает в себя локацию компаний, объемы продаж, количество безналичных транзакций и их среднюю сумму.

Роль цифровизации

Топливом, стимулирующим рост новых малых предприятий по всему миру, стала простота и доступность цифровизации . Практически сразу пандемия COVID-19 повлекла за собой зависимость компаний от цифровых возможностей, ведь миллионы потребителей по всему миру массово перешли в интернет .

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Количество предприятий, впервые применивших цифровые технологии в 2020 году, выросло втрое . В Бразилии, например, количество компаний, начавших работать в онлайн-режиме, выросло на 208% , когда в Германии темпы роста составили 38% по сравнению с допандемическим 2019 годом.