Согласно отчету Recovery Insights, в течение 2020 года по всему миру было создано на 32% больше малых и средних компаний, поскольку изменения на рынке труда и новые особенности поведения потребителей стимулировали появление "обновленного" предпринимательства. В каких странах малый бизнес развивается самыми быстрыми темпами – далее в материале.

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10 стран с самыми быстрыми темпами развития малого бизнеса

В первую десятку стран с самым стремительным ростом новых малых предприятий в 2020 году вошли:

  1. Великобритания (101%).
  2. США (86%).
  3. Австралия (73%).
  4. Германия (62%).
  5. Канада (58%).
  6. Италия (44%).
  7. Франция (40%).
  8. Япония (38%).
  9. Бразилия (35%).
  10. Таиланд (29%).

Что известно о рейтинге

Рейтинг 10 стран с самым большим ростом нового малого бизнеса составила компания Mastercard. Опираясь на анализ, агрегированную и анонимную деятельность в сети, платежная система классифицировала малые предприятия с набором отдельных индикаторов и комплексных алгоритмов на основе искусственного интеллекта. Метрика включает в себя локацию компаний, объемы продаж, количество безналичных транзакций и их среднюю сумму.

Роль цифровизации

Топливом, стимулирующим рост новых малых предприятий по всему миру, стала простота и доступность цифровизации. Практически сразу пандемия COVID-19 повлекла за собой зависимость компаний от цифровых возможностей, ведь миллионы потребителей по всему миру массово перешли в интернет.

Количество предприятий, впервые применивших цифровые технологии в 2020 году, выросло втрое. В Бразилии, например, количество компаний, начавших работать в онлайн-режиме, выросло на 208%, когда в Германии темпы роста составили 38% по сравнению с допандемическим 2019 годом.

К слову, в отчете также отмечается, что лучше всего на развитие малого бизнеса повлияла электронная коммерция. У малого и среднего бизнеса, использующего возможности интернет-продаж, прибыль от одного клиента в среднем выросла на 5%, а количество транзакций – на 4,5%.