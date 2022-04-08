ГБР арестовало 86 миллионов гривен крымских бизнесменов с двойным гражданством

Бизнесмены в Крыму сохранили украинское гражданство, при этом приобретя российское. Государственное бюро расследований идентифицировало таких лиц и арестовало их активы.

Следовательно, более 86 миллионов гривен крымских коммерсантов на счетах украинских банков – арестованы.

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Бюро продолжает последовательную работу по наполнению государственного бюджета средствами предателей и коллаборантов. Те, кто финансирует армию агрессора, пополняя бюджет ее страны, будут нести ответственность в Украине,

– отметили в ГБР.

Двойное гражданство

ГБР установило, что крымские коммерсанты получили российское гражданство, но при этом сохранили украинские паспорта. Все эти 8 лет они платили налоги в российский бюджет и таким образом финансировали войну против Украины. Полученные доходы они отмывали через украинские фирмы во избежание санкций. В настоящее время продолжается досудебное следствие.

Напомним, что в Украине одобрили закон, предусматривающий национализацию имущества граждан России, а также граждан Украины, публично отрицающих войну.

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