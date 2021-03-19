Организация рабочего места стала особенно актуальной во время пандемии, когда люди перешли на удаленную работу. Но известны богачи уже давно имеют нестандартное рабочее место.

Илон Маск

Илон Маск работает там, где больше всего проблем и поэтому его рабочее место постоянно меняется. По словам Маска, лидер должен быть на фронте, а не в тылу.

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Маск работает там, где в нем нуждаются / Financial Times

Например, в 2017 году, когда возникли трудности с разработкой третьей модели Tesla и акции компании упали на 5%, Маск работал на производстве по 120 часов в неделю. Там он проводил квартальные финансовые отчеты для акционеров и даже ночевал на полу.

Адам Моссера (Instagram)

К пандемии коронавируса Адам Моссера, глава Instagram, работал из офиса в Сан-Франциско и иногда летал в Нью-Йорк.

Когда появилась необходимость работать из дома, сначала он делал это в одной из комнат, но позже переехал в гараж, поскольку в доме его отвлекали дети.



Адам Моссера ведет прямые эфиры из гаража

Часть его задач – рассказывать о новых функциях соцсети и проводить прямые эфиры, поэтому кроме компьютера он установил в гараже свет, штатив и камеру.

Уоррен Баффет

90-летний бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет работает в одном и том же доме более 50 лет. На его рабочем месте нет компьютера: он общается по телефону. А его стол завален бумагами и другими важными для него вещами:

Сертификат о прохождении курса ораторского мастерства от Дейла Карнеги. Эти знания он ценит больше, чем полученные в университете.

от Дейла Карнеги. Эти знания он ценит больше, чем полученные в университете. Копии старых статей из New York Times, освещающие времена Великой депрессии, как постоянное напоминание, что это может повториться.



Уоррен Баффет в своем офисе / Кадр из фильма HBO

Фотография отца . Он также работал за тем же столом.

. Он также работал за тем же столом. Футбольный шлем , подписанный Томом Осборном – любимым спортсменом.

, подписанный Томом Осборном – любимым спортсменом. Moody's Manual, чьи акции стали первыми, которые он продал в свои 20 лет.

Ричард Брэнсон

У миллиардера Ричарда Брэнсона никогда не было рабочего места в привычном понимании. Он любит работать в ванной, гамаке или на диване. Как рассказывает сам Брэнсон, самый интересный звонок он получил, принимая ванну. Ему звонил Нельсон Мандела.



Ричард Брэнсон в своем "офисе" / Getty Images

Создатель Virgin Group считает, что рабочая среда должна меняться. Монотонность на работе и дома притупляет креативность. А изменение обстановки, на его взгляд, расслабляет, помогает мозгу перезагрузиться и работать лучше.

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