В гараже, ванне и гамаке: где работают Илон Маск, Уоррен Баффет и другие миллиардеры
Организация рабочего места стала особенно актуальной во время пандемии, когда люди перешли на удаленную работу. Но известны богачи уже давно имеют нестандартное рабочее место.
Источник:mc.today
Илон Маск
Илон Маск работает там, где больше всего проблем и поэтому его рабочее место постоянно меняется. По словам Маска, лидер должен быть на фронте, а не в тылу.
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Маск работает там, где в нем нуждаются / Financial Times
Например, в 2017 году, когда возникли трудности с разработкой третьей модели Tesla и акции компании упали на 5%, Маск работал на производстве по 120 часов в неделю. Там он проводил квартальные финансовые отчеты для акционеров и даже ночевал на полу.
Адам Моссера (Instagram)
К пандемии коронавируса Адам Моссера, глава Instagram, работал из офиса в Сан-Франциско и иногда летал в Нью-Йорк.
Когда появилась необходимость работать из дома, сначала он делал это в одной из комнат, но позже переехал в гараж, поскольку в доме его отвлекали дети.
Адам Моссера ведет прямые эфиры из гаража
Часть его задач – рассказывать о новых функциях соцсети и проводить прямые эфиры, поэтому кроме компьютера он установил в гараже свет, штатив и камеру.
Уоррен Баффет
90-летний бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет работает в одном и том же доме более 50 лет. На его рабочем месте нет компьютера: он общается по телефону. А его стол завален бумагами и другими важными для него вещами:
- Сертификат о прохождении курса ораторского мастерства от Дейла Карнеги. Эти знания он ценит больше, чем полученные в университете.
- Копии старых статей из New York Times, освещающие времена Великой депрессии, как постоянное напоминание, что это может повториться.
Уоррен Баффет в своем офисе / Кадр из фильма HBO
- Фотография отца. Он также работал за тем же столом.
- Футбольный шлем, подписанный Томом Осборном – любимым спортсменом.
- Moody's Manual, чьи акции стали первыми, которые он продал в свои 20 лет.
Ричард Брэнсон
У миллиардера Ричарда Брэнсона никогда не было рабочего места в привычном понимании. Он любит работать в ванной, гамаке или на диване. Как рассказывает сам Брэнсон, самый интересный звонок он получил, принимая ванну. Ему звонил Нельсон Мандела.
Ричард Брэнсон в своем "офисе" / Getty Images
Создатель Virgin Group считает, что рабочая среда должна меняться. Монотонность на работе и дома притупляет креативность. А изменение обстановки, на его взгляд, расслабляет, помогает мозгу перезагрузиться и работать лучше.
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