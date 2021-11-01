Соглашение может полностью изменить правила глобальной экономики и имеет целью :

защитить налоговые поступления в государственные бюджеты;

обеспечить стабильность бизнеса, работающего за границей.

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Тот факт, что мы договорились об этой новой международной налоговой системе, является хорошей новостью для всех нас. Это, несомненно, революция в международной налоговой системе,

– сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мер.

Последствия введения минимального налога

Суть инициативы состоит в том, что компании будут вынуждены платить налоги там, где они продают, независимо от страны регистрации компании. Следовательно, такие крупные корпорации как Apple, Google или Facebook не смогут скрывать свои доходы в странах с низкими налогами.

Удобство не для всех

Интересно, что США от этого налога получат в 15 раз больше, чем Китай, по данным Wall Street Journal. Развивающиеся страны тоже ощутят куда меньше прироста в налоговых поступлениях.