Соглашение может полностью изменить правила глобальной экономики и имеет целью:
- защитить налоговые поступления в государственные бюджеты;
- обеспечить стабильность бизнеса, работающего за границей.
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Тот факт, что мы договорились об этой новой международной налоговой системе, является хорошей новостью для всех нас. Это, несомненно, революция в международной налоговой системе,
– сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мер.
Последствия введения минимального налога
Суть инициативы состоит в том, что компании будут вынуждены платить налоги там, где они продают, независимо от страны регистрации компании. Следовательно, такие крупные корпорации как Apple, Google или Facebook не смогут скрывать свои доходы в странах с низкими налогами.
Удобство не для всех
Интересно, что США от этого налога получат в 15 раз больше, чем Китай, по данным Wall Street Journal. Развивающиеся страны тоже ощутят куда меньше прироста в налоговых поступлениях.
При этом администрация Байдена добивалась еще более высокой минимальной ставки корпоративного налога – в размере 21%.