Франшиза – это не о самореализации: кому не стоит открывать бизнес под готовым чужим брендом

Предпринимателям, которые постоянно думают о создании чего-то нового, совершенствовании и экспериментах, точно не следует рассматривать возможность открытия бизнеса по франшизе. Покупать готовую бизнес-модель и пытаться ее "улучшить", в частности изменить интерьер или перекрасить все в любимый цвет, не имеет никакого смысла.

Если у предпринимателя есть желание открыть придорожный ресторанчик и подавать там борщ по маминому рецепту, то именно это и нужно сделать. Покупать франшизу, например, кафе-кондитерской, и вводить в меню первое блюдо – противоречит всем правилам классического франчайзинга.

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Просто приобрести готовую бизнес-модель – недостаточно

Франчайзеры, которые дорожат репутацией сети, запрещают менять действующую систему. Покупатель франшизы должен понимать, что он разворачивает свою деятельность в рамках этой системы, что приобретенная франшиза – это не полностью его автономный бизнес, и никогда таким не будет.

Покупатель франшизы может влиять только на работу команды, уровень обслуживания клиентов и отношения с арендодателем. Эти сферы действительно остаются в его зоне ответственности.

Вот реальная история одесской франшизной сети сэндвич-баров: владелец заведения возле набережной решил кроме бутербродов торговать еще и пловом. По требованию франчайзера устранить "нововведение", предприниматель ответил: "У нас ресторан с видом на море. А глядя на море, клиентам хочется плова".

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Почему франшиза – это не о самореализации

Предпринимателю, который занимает подобную с одесским бизнесменом позицию, однозначно лучше развивать собственный бизнес, а не покупать франшизу. Если же он ищет "крепкое плечо мудрого отца" в лице франчайзера и готов действовать по его правилам, только тогда стоит обратить внимание на такую ​​возможность.

Классическая модель франчайзинга предусматривает, что покупатель всегда является зависимым. Он получает действующую систему, и если она ему не подходит, то придется потерять немало денег.

Модель сотрудничества по франшизе подойдет тем предпринимателям, которые понимают модель экономики общего пользования. Простое сравнение: можно взять в аренду автомобиль, но он не твой. Он твой, пока ты за него платишь и используешь в пределах договоренности, а франшиза – это нечто подобное.

Предприниматели обращаются ко мне за действующей системой. Им не нужна самореализация, а важна именно работающая бизнес-модель,

– рассказывает владелец франшизы ресторанов Mafia Тарас Середюк.

Кому стоит покупать франшизу

Франшиза – это аренда чужого опыта. Предприниматель покупает систему, в рамках которой хочет и может работать. Прогрессивный мир уже привык к аренде квартир, автомобилей и даже телефонов – теперь надо привыкнуть к тому, что бизнес может также сдаваться в аренду.

Если вы действительно готовы подчиняться и плодотворно работать по чужим стандартам, то франшиза – это идеальный вариант. Покупая франшизу, помните: здесь нет никаких правил кроме одного – нужно придерживаться всех правил, установленных франчайзером.

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