Франшиза "Эко-Лавки": как открыть современный и прибыльный магазин за месяц

Существует много людей, которые мечтают заняться бизнесом. Однако большинство из них боится, ведь не знает с чего начать. Есть хорошее решение – работа по франшизе.

Как открыть "Эко-Лавку" по франшизе – читайте дальше. Журналисты подготовили ответы и акценты на главные моменты.

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Во сколько обойдется открытие

Для открытия магазина "Эко-Лавка" необходимо соответствующее помещение – от 20 до 70 квадратных метров. Приблизительная сумма, которую нужно вложить в открытие магазина, это 650 тысяч – 750 тысяч гривен.

Однако предпринимателей уверяют, что эта сумма должна окупиться уже через 1 – 2 года. Паушальный взнос – 65 тысяч гривен , а роялти (платеж за пользование) – 3% от оборота в месяц.

Если постараться и иметь все инструменты и деньги – магазин можно открыть уже через 1 – 1,5 месяца.

Что известно о "Эко-Лавке"? Это крупнейшая сеть магазинов здорового питания в Украине. Существует 98 магазинов в 17 украинских городах. "Эко-Лавка" предлагает своим покупателям крупы, орехи, масло, консервацию, молочку, полезные сладости. Более того, в магазинах есть также органическая косметика и безопасная бытовая химия.

Главные шаги

Если вы ознакомились с условиями сотрудничества и вам все подходит – заполняйте на сайте заявку . После этого стоит лишь ждать, представители "Эко-Лавки" свяжутся с вами в течение дня.

. После этого стоит лишь ждать, представители "Эко-Лавки" свяжутся с вами в течение дня. Вас пригласят на встречу. Владелец франшизы будет подробнее рассказывать о некоторых особенностях процессов в компании. Если партнер соглашается – получает бизнес-план для успешного старта. Вместе с ним – пакет учебных материалов.

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