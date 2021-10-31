Французы строят катера для украинских пограничников: первый спустят на воду в ноябре

Французская компания ОСЕА строит катера для Госпогранслужбы Украины. Всего в работе находится 10 корпусов будущих судов.

Строительство катеров сопровождают украинские пограничники. Первый корпус FPB 98 MKI моряки Украины приняли в середине февраля 2021 года. Спустить его на воду планируют до конца текущего года.

К теме Во Франции строят катера для украинской морской охраны: фото

Еще на 5 патрульных судах обустраивают специальные системы, механизмы и устройства. Кроме этого, в 2022 году во французскую ОСЕА отправят украинских пограничников на учения.

Украинцы будут перенимать опыт французов

Во Франции работников Госпогранслужбы будут учить использовать и обслуживать новые катера в целом и их отдельные детали. Сейчас соответствующие экипажи и группы проходят подготовку в украинском ведомстве.

Госпогранслужба Украины получит новые катера / Фото с сайта МВД и Defence Express

В ноябре 2019 года министерство внутренних дел Украины и Франции подписали соглашение, согласно которому пограничникам построят 20 патрульных катеров FPB 98 MKI. Маневренное судно имеет длину более 30 метров и состоит из легкого алюминия, что позволяет плыть на скорости до 30 узлов на 1200 морских миль. Стоимость строительства составляет 136,5 миллиона евро.

По предварительной информации, сверхсовременные катера оборудуют мощными оптико-электронными системами наблюдения. Каждый будет укомплектован RIB-лодками и оружием. Их будут использовать для охраны водной госграницы Украины и поисково-спасательных операций.

Во Франции будут катера для Украины: смотрите видео Госпогранслужбы

Морская охрана в Украине: последние новости