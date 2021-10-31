Французы строят катера для украинских пограничников: первый спустят на воду в ноябре
Источник:ГНСУ
Французская компания ОСЕА строит катера для Госпогранслужбы Украины. Всего в работе находится 10 корпусов будущих судов.
Строительство катеров сопровождают украинские пограничники. Первый корпус FPB 98 MKI моряки Украины приняли в середине февраля 2021 года. Спустить его на воду планируют до конца текущего года.
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Еще на 5 патрульных судах обустраивают специальные системы, механизмы и устройства. Кроме этого, в 2022 году во французскую ОСЕА отправят украинских пограничников на учения.
Украинцы будут перенимать опыт французов
Во Франции работников Госпогранслужбы будут учить использовать и обслуживать новые катера в целом и их отдельные детали. Сейчас соответствующие экипажи и группы проходят подготовку в украинском ведомстве.
Госпогранслужба Украины получит новые катера / Фото с сайта МВД и Defence Express
По предварительной информации, сверхсовременные катера оборудуют мощными оптико-электронными системами наблюдения. Каждый будет укомплектован RIB-лодками и оружием. Их будут использовать для охраны водной госграницы Украины и поисково-спасательных операций.
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