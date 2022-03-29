В официальном сообщении компании говорится, что вместе с введенными против России санкциями, проблемы с цепочками поставки не дают им возможности продолжать работу на российском рынке. Поэтому Decathlon приостанавливает всю свою деятельность на территории страны-террористки.

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Позиция компании

У французской компании есть сотрудники как в России, так и в Украине. Decathlon заверила, что поддерживает всех своих 125 украинских работников, помогая им с поиском временного жилья и административными процедурами.

В частности, через свое "подразделение солидарности" в Польше компания централизовала оказание помощи местным неправительственным организациям, которые занимаются решением гуманитарного кризиса. Decathlon инициировала передачу оборудования и продуктов первой необходимости общей суммой 2,6 миллиона евро.

Кроме того, как отметили в компании, ими был создан отдельный "фонд солидарности" на сумму 1 миллион евро для помощи пострадавшим от войны в Украине.

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