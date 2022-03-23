В TotalEnergies, похоже, одумались и решили прекратить "бизнес на крови". В компании пообещали обеспечить строгое соблюдение европейских санкций против России, текущих и будущих, вне зависимости от последствий для управления ее активами в России.

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Закупки планируют прекратить как можно скорее

Решение не заключать и не продлевать контракты на закупку российских энергоресурсов было принято в одностороннем порядке.

Все закупки российской нефти и нефтепродуктов планируют прекратить как можно скорее и не позже конца 2022 года, заявили в компании.

Этому предшествовало то, что два британских акционера TotalEnergies призвали компанию уйти из российских проектов и разорвать все связи со страной-террористом, которая начала войну против народа Украины.

К слову, журналисты подсчитали, сколько ракет запустила Россия на налоги от Nestle, Renault и Philip Morris – компаний, которые продолжают финансировать терроризм и убийства украинцев.



Компании, остающиеся в России, финансируют войну / Инфографика 24 канала