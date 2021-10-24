Французская компания по киберзащите Thales откроет офис в Украине

Французская компания, которая занимается киберзащитой, Thales планирует открыть свой офис в Украине. Сейчас работы в этом направлении продолжаются.

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что французская компания уже назначила директора офиса. Им стал Сергей Романец.

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Thales видит потенциал в Украине

Компании интересен рынок Украины и Thales видит большой потенциал для развития и применения своих продуктов по кибербезопасности.

Умение противостоять кибератакам критически важно для каждого государства в современном цифровом мире. Это сфера, которая требует постоянного улучшения и обновления решений. Поэтому Украина заинтересована в обмене опытом, совместных учениях и практическом взаимодействии с другими странами,

– отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

В министерстве добавили, что французская компания Thales также выпускает:

информационные системы для авиакосмического,

военного и морского применения.

У Thales уже есть офисы и научно-исследовательские центры в 56 странах мира.

Во время встречи Михаила Федорова с представителями компании Thales, которая состоялась в Париже, стороны обсудили создание цифровых документов и кибербезопасности на основе искусственного интеллекта.



В Минцифре анонсировали открытие офиса Thales / Фото Минцифры