Французская компания по киберзащите Thales откроет офис в Украине
Источник:Минцифра
Французская компания, которая занимается киберзащитой, Thales планирует открыть свой офис в Украине. Сейчас работы в этом направлении продолжаются.
В Министерстве цифровой трансформации заявили, что французская компания уже назначила директора офиса. Им стал Сергей Романец.
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Thales видит потенциал в Украине
Компании интересен рынок Украины и Thales видит большой потенциал для развития и применения своих продуктов по кибербезопасности.
Умение противостоять кибератакам критически важно для каждого государства в современном цифровом мире. Это сфера, которая требует постоянного улучшения и обновления решений. Поэтому Украина заинтересована в обмене опытом, совместных учениях и практическом взаимодействии с другими странами,
– отметил глава Минцифры Михаил Федоров.
В министерстве добавили, что французская компания Thales также выпускает:
- информационные системы для авиакосмического,
- военного и морского применения.
Во время встречи Михаила Федорова с представителями компании Thales, которая состоялась в Париже, стороны обсудили создание цифровых документов и кибербезопасности на основе искусственного интеллекта.
В Минцифре анонсировали открытие офиса Thales / Фото Минцифры